Экономично и экологично — во Франции вместо дизеля используют фритюрное масло

Французский сенат официально разрешил компаниям в качестве топлива для машин использовать очищенное и отфильтрованное фритюрное масло, оставшееся после приготовления еды, рассказывает France 3. Такое биотопливо не зависит от колебаний цены на нефть, а также выделяет на 93% меньше парниковых газов и на 60% меньше мелкодисперсных частиц по сравнению с дизелем.

Фритюрное масло — ключевой компонент для приготовления золотистой картошки фри, а также, вполне возможно, топлива будущего. В Бетюне уже год 3 мусоровоза из 60 ездят на топливе B100, сделанном из этого масла. Для заправки специально установили эту колонку.

ВОДИТЕЛЬ: Пахнет несильно. Немного как масло для фритюра, но более жидкое.

Такой выбор более экологичный, потому что по сравнению с дизелем такое биотопливо производит на 93 процента меньше парниковых газов. Машины не пришлось переоборудовать — нужно было всего лишь поменять фильтры. Администрация также преследует финансовую выгоду.

ОЛИВЬЕ ЖАКРЕЛЬ, председатель агломерационного сообщества Бетюн-Брюэ, Артуа-Лис-Роман: Во-первых, мы не зависим от колебаний цены на нефть. Во-вторых, как такового биотоплива потребляется чуть больше, чем дизеля, но в целом мы всё же должны сэкономить от 10 до 15 процентов.

Фритюрное масло может всё чаще использоваться в качестве топлива. Сенат недавно разрешил компаниям использовать такое чистое масло, прошедшее только фильтрацию и осветление, для заправки автомобильного парка. С технической точки зрения оно совместимо с дизельными двигателями старого поколения.

Сырьё для фильтрованного масла или биотоплива одно и то же.

ФРАНК ВЕРНЬЕ, сборщик масла компании Gecco: Добрый день, Сириль! Я пришёл за маслом.

Сегодня владелец ресторана из Лилля отдаёт 30 литров использованного масла. Эта компания бесплатно его забирает.

ФРАНК ВЕРНЬЕ: Мы объезжаем примерно 2 тысячи заведений, а также средние и старшие школы, госучреждения, киоски, кебабные.

В регионе О-де-Франс ежегодно таким образом собирают 1 тысячу тонн фритюрного масла. После осветления и фильтрации последний этап проходит в этих резервуарах, где с помощью химической реакции масло становится биотопливом. Ежегодно производят 1 миллион литров такого топлива. Директор хотел бы нарастить объёмы, но, по его словам, невозможно собрать больше масла.

МИШЕЛЬ МИЙАРЕС, основатель компании Gecco: Объём всего фритюрного масла, которое производится во Франции, составляет что-то вроде 0,2 процента потребления дизеля на всей территории страны. Так что это только малая доля потребления дизеля, и мы не можем обеспечить все машины, которые его используют.

Объёмы производства биотоплива ограничены, но оно приносит реальный вклад в защиту окружающей среды. При его использовании выделяется на 60 процентов меньше мелкодисперсных частиц, чем от дизеля.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.