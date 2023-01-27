В Германии ожидают удвоения цен на электричество и газ

Немецкие потребители столкнутся с удвоением цен на газ и электричество, пишет N-TV, ссылаясь на слова председателя объединения коммунальных предприятий ФРГ Ингберта Либинга. По словам Либинга, облегчить ситуацию может продление срока эксплуатации АЭС.



AP

Немецкие коммунальные службы ожидают удвоения тарифов на газ и электричество в Германии, пишет N-TV, ссылаясь на слова председателя объединения коммунальных предприятий ФРГ (VKU) Ингберта Либинга. Либинг предостерёг население от ложных надежд, связанных со снижением оптовых цен на газ.

Либинг отверг обвинения со стороны защитников прав потребителей, утверждавших, что коммунальные службы завышают конечную стоимость газа и электричества. По словам председателя VKU, причина повышенных цен заключается в том, что текущие цены на газ на спотовом рынке невыгодны.

Как пишет N-TV, Либинг поддержал идею продления срока действия немецких АЭС. По мнению Либинга, даже при активном развитии альтернативных источников энергии, в ближайшие три-четыре года у ФРГ не будет достаточно мощностей для сглаживания напряжённой ситуации на энергетическом рынке. Либинг отметил, что продление срока действия АЭС позволит снизить цены на электричество на 8—12%.