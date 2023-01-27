 

В Германии ожидают удвоения цен на электричество и газ

27.01.2023, 6:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкие потребители столкнутся с удвоением цен на газ и электричество, пишет N-TV, ссылаясь на слова председателя объединения коммунальных предприятий ФРГ Ингберта Либинга. По словам Либинга, облегчить ситуацию может продление срока эксплуатации АЭС.


AP

Немецкие коммунальные службы ожидают удвоения тарифов на газ и электричество в Германии, пишет N-TV, ссылаясь на слова председателя объединения коммунальных предприятий ФРГ (VKU) Ингберта Либинга. Либинг предостерёг население от ложных надежд, связанных со снижением оптовых цен на газ.

Либинг отверг обвинения со стороны защитников прав потребителей, утверждавших, что коммунальные службы завышают конечную стоимость газа и электричества. По словам председателя VKU, причина повышенных цен заключается в том, что текущие цены на газ на спотовом рынке невыгодны.

Как пишет N-TV, Либинг поддержал идею продления срока действия немецких АЭС. По мнению Либинга, даже при активном развитии альтернативных источников энергии, в ближайшие три-четыре года у ФРГ не будет достаточно мощностей для сглаживания напряжённой ситуации на энергетическом рынке. Либинг отметил, что продление срока действия АЭС позволит снизить цены на электричество на 8—12%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.22 / Променял Глаголеву на любовницу, воспитал чужую дочь: как живет сбежавший в США Нахапетов

28.07.22 / Эксперты определили причину быстрого потепления в Арктике

27.05.21 / Дональд Трамп напугал уфологов, намекнув, что НЛО нужно бояться

29.10.22 / Большое горе: смерть поставил крест на грандиозных планах 60-летней Тамара Гвердцители

28.06.22 / Чего категорически нельзя делать при покупке подержанного автомобиля

15.06.21 / Скандалы: Последний Герой

20.12.21 / Что есть, а от чего следует отказаться накануне важного события (например, Нового года)

24.02.21 / В ходе операции по борьбе с коррупцией, в 2020 году, Китай вернул из-за рубежа 1421 беглеца

15.08.22 / Мнение: Рецессия в Великобритании, рекордное снижение зарплат и 70-летняя несменяемость власти

31.10.22 / Россия направит в Мексику миссию для проведения торговых переговоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика