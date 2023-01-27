Чем прекрасен роман “О дивный новый мир” Олдоса Хаксли?

Ей-форду, лучше

не придумаешь: здесь нет голода, болезней и старости, зато есть одна святая обязанность

– каждый день быть счастливым («Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня») и получать наслаждение во что бы то ни

стало («Сомы

грамм — и нету драм»). В этом генетически

программируемое обществе каждый получает то, что хочет, и не способен хотеть

того, на что он не запрограммирован. А это обеспечивает стабильность общества –

каждый на своем месте, в нужном количестве (кастовость, а значит положение

каждого в обществе, определена еще до рождения: альфы, бетты, гаммы, дельты, эпсилоны) с

необходимыми государству чертами характера, взглядами, убеждениями, впитанными

не с молоком матери, а заложенными во время своего развития в бутыли в «Центрально-лондонском инкубатории и воспитательном центре». Именно такой мир будущего создал английский

писатель Олдос Хаксли в своем антиутопическом сатирическом романе «О

дивный новый мир». Опубликованное в 1932 году произведение сегодня

кажется все более и более пророческим.

Форд побери! Как это

возможно? Одному Форду известно..Острые неологизмы-фордоолгизмы автора отсылают

нас к американскому

промышленнику, чей лозунг — «автомобиль для всех» в романе зазвучал как «все принадлежат всем», а потребление возведено

в культ. Но не всех устраивает такая искусственно созданная гармония.

Современный Гамлет этого мира,

воплощенный в романе в образе Дикаря, предпочитает быть хмурым, но собой, а не

кем-то другим, хоть и развеселым. Хочет грустить и плакать, когда больно, не

подавлять свои чувства, а проживать их, жить так, как подсказывает ему сердце.

Ему хочется искренними чувствами сдобрить жизнь в этом идеальном мире, «а то

здесь слишком дешево все стоит». Стремление Дикаря-Джона к правде и настоящим

«некрасивым и опасным» эмоциям передается Бернарду Марксу – альфа-плюсовику, непохожему на своих товарищей по касте и Ленайне Краун – бета-медсестре

на конвейере по производству людей, которая состоит в связи лишь с одним

мужчиной, что вызывает недоумение у остальных – ведь «каждый принадлежит всем»,

моногамия порицается и считается

чем-то неприличным.

Дорогие читатели, на протяжении

всего романа автор поднимает противоречивый вопрос – «А так ли плох на самом

деле этот новый мир? Прекрасен такой мир или опасен?».

С одной стороны – генетически

программируемое общество, где человек

счастлив: сыт, одет и здоров, уверен в завтрашнем счастливом дне, где нет

волнений и стрессов, и день сурка «работа-сома-развлечения» не так уж и плох. С

другой стороны – может ли быть научный и технический прогресс в таком

обществе, развитие искусства? Ведь «где полная удовлетворенность, там

возбуждения уже нет». Совместимы ли прочная цивилизация и такое стабильное счастье

с переменами и эмоциями, что таятся в промежутке между позывом и его удовлетворением?

Герои Хаксли – Дарвин

Бонапарт, его Фордейшество Мустафа Монд, Генри Фостер, Линайна Краун (Lenina Crowne), Бернард Маркс

отсылают нас к личностям, повлиявшим на науку, экономику и технологии мира. И

каждый из нас сам вправе выбирать, какую роль ему играть в этом мире – быть

ищущим дикарем или счастливым потребителем.