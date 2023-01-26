Вслед за танками Киев может получить и западные истребители

Спустя несколько месяцев споров между западными союзниками американские и немецкие танки выдвигаются в сторону линии фронта на Украине, и военные стратеги в Киеве уже переключил своё внимание на то, что они считают логичным следующим шагом в своей борьбе против России, — на возможность получить современные истребители. Как пишет Politico со ссылкой на военных экспертов, внутренние дискуссии по вопросу о возможной отправке истребителей на Украину уже начались — по инициативе украинских чиновников и при поддержке прибалтийских стран.



AP

Спустя несколько месяцев споров между западными союзниками американские танки «Абрамс» и немецкие «Леопарды» выдвигаются в сторону линии фронта на Украине, и военные стратеги в Киеве уже переключили своё внимание на то, что они считают логичным следующим шагом в своей борьбе против России, — на возможность получить современные истребители. Как пишет Politico, беседы с несколькими западными дипломатами и военными чиновниками подтверждают, что внутренние дискуссии по вопросу о возможной отправке истребителей на Украину уже начались — по инициативе украинских чиновников и при поддержке прибалтийских стран.

«Следующим естественным шагом были бы истребители», — заявил дипломат одной из стран Северной Европы.

Дискуссии по вопросу поставок истребителей, скорее всего, окажутся ещё более напряжёнными и горячими, чем споры вокруг танков. По словам многих европейских официальных лиц и дипломатов, их правительства больше не считают эту идею бесперспективной, но опасения по поводу эскалации остаются весьма серьёзными.

Вашингтон заявил Киеву, что отправка самолётов «на данный момент невозможна», сообщил один из источников. Он пояснил: «В данном вопросе есть красная линия, однако в прошлом году красная линия касалась поставок ракетных систем залпового огня HIMARS, но её отодвинули. Потом красной линией были боевые танки, но сейчас и она отодвигается».

Другой высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что скорость, с которой Запад поставляет оружие на Украину, растёт.

«Сегодня истребители — это нечто совершенно немыслимое, но мы, возможно, проведём дискуссии по этому вопросу уже через две или три недели», — пояснил он.

Следующая встреча министров обороны стран — союзниц Украины должна пройти в феврале на американской военной базе Рамштайн на юго-западе Германии. Ожидается, что основной темой встречи станет авиация и воздушная поддержка.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил на прошлой неделе в парламенте Нидерландов, что его кабинет рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их.

«Мы открыты, у нас нет табу», — добавил он.

Этому заявлению предшествовали слова главы МИД Словакии Растислава Качера о том, что его правительство готово передать Киеву советские МиГ-29 и уже обсуждает такую возможность с партнёрами по НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем другие высокопоставленные чиновники западных стран демонстрируют гораздо меньше энтузиазма. Канцлер Германии Олаф Шольц решительно исключил возможность поставок истребителей, сославшись на необходимость предотвратить эскалацию.

«Поставок истребителей на Украину не будет, — сообщил он. — Мы, в том числе президент США, с самого начала открыто об этом говорили».

Именно поэтому некоторые официальные лица считают, что февральская встреча министров обороны будет посвящена разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если Киеву срочно понадобятся истребители, но не попыткам заключить соглашения об их поставках.

Европейские союзники Украины считают, что текущий конфликт может затянуться ещё на три-пять лет или даже дольше, и многие обеспокоены ограниченностью вариантов помощи, которую Запад может оказать, не спровоцировав чрезмерно резкую реакцию Москвы.

Как напоминает издание, в начале прошлого года западные союзники заключили «неписаную договорённость» не поставлять Украине полный пакет вооружений сразу после начала российской спецоперации из-за опасений «вызывать бурную реакцию со стороны России», о чем рассказал ещё один высокопоставленный европейский дипломат.

Тогда план заключался в том, что Запад должен предоставлять помощь постепенно, оценивая возможную реакцию Москвы на каждом новом этапе.

«Многие западные страны считают, что, если бы мы сразу отправили на Украину всю ту военную технику и оружие, которое она просила на первом же этапе конфликта, за этим последовала бы мощная реакция Москвы, включая ядерную составляющую. Этот процесс можно назвать постепенным «приучением» Путина», — пояснил дипломат.

Запад постепенно наращивал объёмы своей помощи: сначала это были поставки противотанковых комплексов «Джавелин» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», затем ракетные системы залпового огня HIMARS, а теперь ракеты класса «земля-воздух» «Патриот», танки и бронетехника.

Поэтому, как заявил один дипломат, поставки истребителей — это лишь вопрос времени.

Однако отправка истребителей на Украину обернётся серьёзными логистическими трудностями для её союзников. Особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлётно-посадочные полосы, которых на Украине нет. При этом эксперты отмечают, что российские силы могут с лёгкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.