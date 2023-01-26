 

Google уволит 1 845 работников в Калифорнии

26.01.2023, 10:55, Разное
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Американская компания Google уволит 1 845 работников в Калифорнии (их “родном”) штате США. Это составит 15% от общего числа увольнений. Об этом пишет CNBC.

Согласно статье, под сокращение попали 27 массажистов, работающих на полную ставку. Среди них 24 работника в штаб-квартире в Маунтин-Вью и по три сотрудника в офисах в Лос-Анджелесе и Ирвайне. Наибольшее число сокращений придется на штаб-квартиру в Маунтин-Вью. Там будет сокращено 1 436 рабочих мест, и еще 119 рабочих мест в штаб-квартире в Сан-Бруно, где находится служба видеохостинга YouTubes. В районе залива Сан-Франциско более четверти сотрудников имеют в названии должности слова “директор” и “старший”.

Согласно закону штата, процесс увольнения начинается 31 марта 2023 года. Те, кто попадет под сокращение еще на 60 дней, по-прежнему будут получать зарплату.


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