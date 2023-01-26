Япония запускает новый разведывательный спутник Radar 7

Япония запустила новый разведывательный спутник Radar 7. Информация опубликована в газете Nikkei.

Газета сообщает, что запуск был произведен 26 января в Танэгасиме, префектура Кагосима. Первоначальная дата запуска была назначена на 25 января. Однако плохая погода заставила перенести его на более поздний срок. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету H2A.

Ожидается, что спутник будет функционировать в той же группе, что и восемь других аппаратов. Эти спутники оснащены радиолокационными и оптико-электронными устройствами.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявил, что Америка и Европа не хотят, чтобы РФ участвовала в освоении Луны. Он сказал, что такие масштабные проекты, как Международная научная лунная станция, должны осуществляться в сотрудничестве между странами. В 2022 году РФ и Китай подписали соглашение о создании МНЛС.