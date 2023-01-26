Жерар Пике официально подтвердил новый роман спустя полгода после разрыва с Шакирой

Пока Шакира пытается всячески оградить себя от экс-свекрови и уколоть бывшего в песнях, Жерар Пике налаживает личную жизнь. Накануне он впервые опубликовал совместную фотографию со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, чем фактически подтвердил появившиеся несколько месяцев назад слухи о романе с моделью. На снимке Пике кладет голову на плечо Клары, а та улыбается в камеру. Новое фото экс-футболист оставил без подписи.

Впервые о романе Пике и Чиа Марти заговорили в августе прошлого года и, по словам инсайдеров, Шакира была в ярости, ведь бывшие возлюбленные договаривались подождать, прежде чем начинать новые отношения. Более того, именно Клару фанаты певицы винят в расставании пары. Известно, что девушка работает в ивент-агентстве Kosmos, принадлежащем Пике.

Напомним, что Жерар Пике и Шакира объявили о расставании семь месяцев назад, а недавно подписали соглашение об опеке и выбрали место жительства их общих детей.