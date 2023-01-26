 

Жерар Пике официально подтвердил новый роман спустя полгода после разрыва с Шакирой

26.01.2023, 10:35, Разное
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Пока Шакира пытается всячески оградить себя от экс-свекрови и уколоть бывшего в песнях, Жерар Пике налаживает личную жизнь. Накануне он впервые опубликовал совместную фотографию со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, чем фактически подтвердил появившиеся несколько месяцев назад слухи о романе с моделью. На снимке Пике кладет голову на плечо Клары, а та улыбается в камеру. Новое фото экс-футболист оставил без подписи.

Впервые о романе Пике и Чиа Марти заговорили в августе прошлого года и, по словам инсайдеров, Шакира была в ярости, ведь бывшие возлюбленные договаривались подождать, прежде чем начинать новые отношения. Более того, именно Клару фанаты певицы винят в расставании пары. Известно, что девушка работает в ивент-агентстве Kosmos, принадлежащем Пике. 

Напомним, что Жерар Пике и Шакира объявили о расставании семь месяцев назад, а недавно подписали соглашение об опеке и выбрали место жительства их общих детей.


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