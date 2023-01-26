Решения сверху оспариванию не подлежат?

Рыбинский муниципальный совет не стал обсуждать проект обращения к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и правительству региона с предложением отменить решение об оплате отопления из расчета 1/7.

Напомним, 20 января , в ходе «круглого стола» представители администрации города и депутаты предложили отменить оплату отопления по потреблению, ссылаясь на возросшую финансовую нагрузку для горожан.

– Переход на 1/7 (оплата счетов только в отопительный период) – это жуткая история. У людей зарплата не платится зимой больше. Организации не выгодно тоже. Летом должны вестись ремонты, а они без денег сидят, с кассовым разрывом, – говорил Дмитрий Рудаков, глава Рыбинска. – Если от совета будет дополнительное обращение, чтобы вернуться к 1/12, то это будет хорошее решение.

– Мы имеем статистику за два года: людям неудобно платить по 1/7, – позднее поддержал своего фактического руководителя директор ООО «Рыбинская генерация». – Это тяжёлый шоковый переход, при том, что всю жизнь Рыбинск жил по 1/12, в отличие от других городов, и были ровные платежи по всему году. Люди понимали, что эти деньги надо отдать. И у нас была собираемость 96-97 процентов. Когда мы перешли на 1/7, то у нас случился катастрофический провал до 77 процентов.

Отметим, общая сумма платежей за отопление в течение года одинакова при любом из способов. Но в случае с 1/7 платёж делится на семь частей (только на месяца отопительного сезона), а при 1/12 – на весь год.

Жителям с небольшим доходом, в том числе пенсионерам, сложно планировать свой бюджет, особенно когда в зимний период нужно платить достаточно крупные суммы, говорилось в проекте депутатского обращения. Кроме того, 1 декабря 2022 года произошло (второе за год) увеличение тарифа за отопление, а оплата за тепловую энергию – самая значительная строка в квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Изменение способа оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории городского округа город Рыбинск на равномерную оплату в течение календарного года, т.е. на 1/12, необходимо для снижения финансовой нагрузки на жителей города Рыбинска в отопительный период.

Решение о введении единого способа оплаты отопления было принято в 2021 году. Тогда все жители региона стали оплачивать счета за тепло только в период с октября по апрель, а в межотопительный период начислений не производилось.

– Изменения затронут только граждан, проживающих в многоквартирных домах, где нет приборов учета. Подчеркну, что тариф на тепловую энергию с 1 октября не изменится, норматив не увеличится. Он будет только перераспределен на другое количество месяцев, — поясняла директор регионального департамента ЖКХ энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.