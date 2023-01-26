Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика

В 2017 году у 69-летнего Вячеслава Малежика случился

инсульт. Певец винит в этом нервное напряжение при подготовке к юбилею – говорит,

что “сжег себя со страшной силой”. Из-за болезни у певца на некоторое время

отказали ноги и была потеряна координация. Но звезда 80-х смог справиться с

недугом и вернуться к обычной жизни.

“У меня было довольно мощное атеистическое воспитание в

школе и институте, – признался “Дни.ру” Малежик. – Но после того, как меня долбанул

инсульт, пропали все сомнения в существовании Бога”.

Сам момент инсульта артист не помнит. “Помню только, как я

свалился с кровати и не смог встать, – говорит он. – Я стал проверять, что у

меня отказало, и понял, что не могу глотать, у меня не работают правая ноги и

правая рука. Это произошло 5 июня, а лежал и думал, смогу ли восстановиться к

концу августа, чтобы на День газовика на Севере заработать на концерте большие

деньги”. Помимо инсульта, который диагностировали врачи, они нашли у Вячеслава

Ефимовича еще и бронхит с пневмонией.

В итоге два месяца певец провел в 15-й больнице Москвы, где,

как он сам говорит, его вытащили с того света. “Я до туалета не мог три месяца

сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть.

Была победа, когда я из стакана попил киселек”, – позже расскажет артист. У обездвиженного после инсульта Малежика жизнь была страшная!

А потом его перевели в реабилитационный центр Зеленограда. “Я

предложил главному врачу выпустить меня на сцену с гитарой, – вспоминает певец.

– Мне помогли подняться, посадили на стул, и я стал петь для людей на

костылях и каталках. Такой вот был паралимпийский концерт (улыбается). Думаю,

эта “малежикотерапия” помогла и другим больным, и мне. Я понял, что обязан восстановиться.

И сегодня и стихи пишу, и голова прилично работает”.