Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
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В 2017 году у 69-летнего Вячеслава Малежика случился
инсульт. Певец винит в этом нервное напряжение при подготовке к юбилею – говорит,
что “сжег себя со страшной силой”. Из-за болезни у певца на некоторое время
отказали ноги и была потеряна координация. Но звезда 80-х смог справиться с
недугом и вернуться к обычной жизни.
“У меня было довольно мощное атеистическое воспитание в
школе и институте, – признался “Дни.ру” Малежик. – Но после того, как меня долбанул
инсульт, пропали все сомнения в существовании Бога”.
Сам момент инсульта артист не помнит. “Помню только, как я
свалился с кровати и не смог встать, – говорит он. – Я стал проверять, что у
меня отказало, и понял, что не могу глотать, у меня не работают правая ноги и
правая рука. Это произошло 5 июня, а лежал и думал, смогу ли восстановиться к
концу августа, чтобы на День газовика на Севере заработать на концерте большие
деньги”. Помимо инсульта, который диагностировали врачи, они нашли у Вячеслава
Ефимовича еще и бронхит с пневмонией.
В итоге два месяца певец провел в 15-й больнице Москвы, где,
как он сам говорит, его вытащили с того света. “Я до туалета не мог три месяца
сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть.
Была победа, когда я из стакана попил киселек”, – позже расскажет артист. У обездвиженного после инсульта Малежика жизнь была страшная!
А потом его перевели в реабилитационный центр Зеленограда. “Я
предложил главному врачу выпустить меня на сцену с гитарой, – вспоминает певец.
– Мне помогли подняться, посадили на стул, и я стал петь для людей на
костылях и каталках. Такой вот был паралимпийский концерт (улыбается). Думаю,
эта “малежикотерапия” помогла и другим больным, и мне. Я понял, что обязан восстановиться.
И сегодня и стихи пишу, и голова прилично работает”.
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