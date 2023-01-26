 

Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика

26.01.2023, 10:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2017 году у 69-летнего Вячеслава Малежика случился
инсульт. Певец винит в этом нервное напряжение при подготовке к юбилею – говорит,
что “сжег себя со страшной силой”. Из-за болезни у певца на некоторое время
отказали ноги и была потеряна координация. Но звезда 80-х смог справиться с
недугом и вернуться к обычной жизни.

“У меня было довольно мощное атеистическое воспитание в
школе и институте, – признался “Дни.ру” Малежик. – Но после того, как меня долбанул
инсульт, пропали все сомнения в существовании Бога”.

Сам момент инсульта артист не помнит. “Помню только, как я
свалился с кровати и не смог встать, – говорит он. – Я стал проверять, что у
меня отказало, и понял, что не могу глотать, у меня не работают правая ноги и
правая рука. Это произошло 5 июня, а лежал и думал, смогу ли восстановиться к
концу августа, чтобы на День газовика на Севере заработать на концерте большие
деньги”. Помимо инсульта, который диагностировали врачи, они нашли у Вячеслава
Ефимовича еще и бронхит с пневмонией.

В итоге два месяца певец провел в 15-й больнице Москвы, где,
как он сам говорит, его вытащили с того света. “Я до туалета не мог три месяца
сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть.
Была победа, когда я из стакана попил киселек”, – позже расскажет артист. У обездвиженного после инсульта Малежика жизнь была страшная!

А потом его перевели в реабилитационный центр Зеленограда. “Я
предложил главному врачу выпустить меня на сцену с гитарой, – вспоминает певец.
– Мне помогли подняться, посадили на стул, и я стал петь для людей на
костылях и каталках. Такой вот был паралимпийский концерт (улыбается). Думаю,
эта “малежикотерапия” помогла и другим больным, и мне. Я понял, что обязан восстановиться.
И сегодня и стихи пишу, и голова прилично работает”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.23 / Эксперт считает, что Россия может стать точкой роста в случае глобального кризиса

26.04.21 / Московская мэрия наймёт пенсионеров для распознавания лиц на митингах

16.11.22 / Швеция поставит на Украину системы ПВО

09.11.22 / Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?

23.11.21 / Россиян ждет резкое подорожание цен на ряд продуктов к Новому году

26.10.22 / Монохромный костюм, черный топ с джинсами и атласное платье: с чем миксовать армейские ботинки, когда на улице лужи и слякоть

02.03.22 / Кейт Миддлтон и принц Уильям посадили дерево в честь королевы Елизаветы II

14.10.22 / Археологи отреставрировали найденный на Якиманке старинный счетный жетон

23.09.22 / Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в “Москве-Сити”

24.05.22 / Новый способ снижает риск развития рака на 60 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика