“Тихая война” Apple против Google стала достоянием общественности

Бывшие инженеры Apple утверждают, что Купертино все еще ведет тихую войну против Google, потому что мобильная ОС Androids скопировала iOS. Об этом пишет Financial Times.

В статье говорится, что два бывших инженера использовали гнев, чтобы описать отношения Apple с Google. Один из авторов назвал это “тихой войной”. Они утверждают, что Apple прилагает все усилия, чтобы удалить все творения Google из своих телефонов iPhone и других гаджетов. FT сообщает, что в соперничестве этих двух компаний есть три поля боя, и первым из них является сервис Apple Maps.

Журналисты пишут, что запуск Apple Maps в 2012 году был настолько разочаровывающим, что его до сих пор ошибочно считают уступающим Google Maps.

Поисковая система была еще одним элементом конкуренции. AppleBot существует как минимум с 2015 года. Эта поисковая система периодически использовалась Siri и Spotlight. Рекламный бизнес Apple – третье поле битвы, и он, по данным издания, быстро растет.

Журналисты 9to5Google заявили, что Android OS превосходит экосистему Google по 10 причинам.