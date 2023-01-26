“Тихая война” Apple против Google стала достоянием общественности
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Бывшие инженеры Apple утверждают, что Купертино все еще ведет тихую войну против Google, потому что мобильная ОС Androids скопировала iOS. Об этом пишет Financial Times.
В статье говорится, что два бывших инженера использовали гнев, чтобы описать отношения Apple с Google. Один из авторов назвал это “тихой войной”. Они утверждают, что Apple прилагает все усилия, чтобы удалить все творения Google из своих телефонов iPhone и других гаджетов. FT сообщает, что в соперничестве этих двух компаний есть три поля боя, и первым из них является сервис Apple Maps.
Журналисты пишут, что запуск Apple Maps в 2012 году был настолько разочаровывающим, что его до сих пор ошибочно считают уступающим Google Maps.
Поисковая система была еще одним элементом конкуренции. AppleBot существует как минимум с 2015 года. Эта поисковая система периодически использовалась Siri и Spotlight. Рекламный бизнес Apple – третье поле битвы, и он, по данным издания, быстро растет.
Журналисты 9to5Google заявили, что Android OS превосходит экосистему Google по 10 причинам.
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