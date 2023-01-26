Волшебный ковер-самолет царя Соломона это корабль инопланетян?

Волшебные летающие ковры упоминаются в русских народных сказках, азербайджанском фольклоре, хасидских легендах, ближневосточных сказках, китайских, и тд. В серию “Тысяча и одна ночь” включена сказка о ковре-самолете, где место действия Индия.

В разных источниках летающие ковры сделаны из разных материалов и имеют разные размеры, но общее у них одно, они послушно летят туда, куда приказывает их хозяин. Иногда приказы отдаются вслух, иногда достаточно просто подумать о нужном направлении.

Чаще всего летающий ковер попадает к герою истории от очень необычных персонажей. Иногда прямо от богов, иногда от неких карликов, горных гномов, магов или джиннов.

История о ковре-самолете Соломона изучена историками лучше всего и признается одной из самых старых подобных легенд, а то и вовсе родоначальницей всех сказок о коврах-самолетах.

Соломон, сын Давида, был третьим царем Израиля. Описанный как чрезвычайно мудрый человек, он правил в течение сорока лет с 971 по 931 год до нашей эры. Благодаря его мудрости его правление было вознаграждено миром и беспрецедентными богатствами.

“Его царство описывается раввинами как простиравшееся до его падения на верхний мир, населенный ангелами, и на весь земной шар со всеми его обитателями, включая всех зверей, птиц и рептилий, а также демонов и духов… Его власть над демонами, духами и животными увеличивала его великолепие, демоны приносили ему драгоценные камни, а также воду из дальних стран для орошения его экзотических растений”, – как описывается в Еврейской энциклопедии.

Возможно, именно из-за его общения с демонами и духами Соломон имел доступ к необычным средствам передвижения по небу. В той же Еврейской энциклопедии написано следующее:

“Соломон привык летать по воздуху на большом орле, который за один день доставлял его в Тадмор в пустыне”.

Это подозрительно похоже на древние индуистские легенды, в которых бог Кришна путешествует по миру на спине большого орла по имени Гаруда.

Что же касается ковра-самолета Соломона, то Еврейская энциклопедия так описывает его:

“Когда Бог назначил Соломона царем над всем сотворенным, он дал ему большой ковер длиной шестьдесят миль и шириной шестьдесят миль (!), сделанный из зеленого шелка, переплетенного с чистым золотом, и украшенный фигурными украшениями. В окружении своих четырех принцев: Асафа Берехии – принца людей, Рамирата – принца демонов, льва – принца зверей и орла – принца птиц, Соломон сел на ковер, его подхватил ветер, и он проплыл по воздуху так быстро, что они завтракали в Дамаске и ужинали в Мидии”.

Невероятные размеры ковра Соломона, составляющие 3600 квадратных миль, больше, чем территория многих современных провинций Израиля, скорее всего указывает на то, что это либо сильно преувеличенная цифра, либо “миля” тех дней значила намного меньше, чем сегодня.

Скорость этого ковра была куда меньше, чем у современных коммерческих авиалайнеров. Расстояние между Дамаском и Экбатаной (одним из основных городов Мидии на северо-западе Ирана) составляет около 1400 км, и если Соломон преодолел это расстояние между завтраком и ужином, то мы можем сделать вывод, что скорость ковра-самолета, возможно, составляла всего около 200 км/ч, предполагая, что время в пути составляет около семи часов.

Конечно, может быть он мог летать и быстрее, просто поскольку ковер-самолет не имеет внешнего покрытия, сила ветра при такой скорости была бы значительной и не способствовала бы комфортному полету людей.

А позже произошло следующее:

“Однажды Соломон преисполнился гордости за свое собственное величие и мудрость, и в наказание за это ветер сотряс ковер, сбросив с ног 40 000 человек. Соломон пожурил ветер за причиненный им вред, но последний возразил, что царю следовало бы обратиться к Богу и перестать гордиться, после чего Соломону стало очень стыдно”, – пишет Еврейская энциклопедия.

Соломон много и далеко летал на своем ковре-самолете, если учитывать некоторые азиатские легенды. Горы Сулейман, также известные как Ко-э Сулеймани, то есть Горы Соломона, представляют собой горный хребет, расположенный к западу от долины реки Инд, в Белуджистане, Пакистан. Самая известная вершина этих Сулейманских гор – Тахт-э-Сулейман или “Трон Соломона” высотой 3487 метров.

Согласно местным легендам, царь Соломон приземлялся на вершине этой горы на своем ковре-самолете, и джинны таскали отсюда валуны для строительства его Храма.

Трон Соломона представляет собой естественную платформу на склоне отвесной скалы в Белуджистане, Пакистан. Фото: Balochistanvoices.com

Другое место, связанное с Соломоном, находится в Иране. Это Тахт-и Солейман или опять же “Трон Соломона” – археологический памятник в провинции Западный Азербайджан Ирана. Построенный во времена Сасанидов, он когда-то был священным местом зороастризма.

Место получило свое библейское название после арабского вторжения в Иран в 7 веке. Народные легенды рассказывают, что царь Соломон заключал монстров в близлежащий кратер глубиной 100 метров, называемый Зендан-и Солейман, то есть “Тюрьма Соломона”.

Место с похожим названием также существует в Кыргызстане. Скала Сулеймана или гора Сулейман – священная скала в городе Ош в Кыргызстане, которая на протяжении веков была местом паломничества мусульман. В нем находится святилище, которое предположительно отмечает могилу Соломона.

Это почти все, что мы знаем о ковре-самолете Соломона из различных исторических источников. Теперь нам нужно разобраться с довольно сложным вопросом о том, есть ли какая-либо историческая ценность в этих рассказах, или все они были придуманы позже, чтобы прославить мудрого правителя.

Довольно необычная научная статья на эту тему под названием “Тайная история ковра-самолета” была опубликована журналистом Азхаром Абиди в журнале Southwest Review в 2006 году. Он писал, что французский исследователь по имени Анри Бак нашел персидские свитки 13-го века в подземных подвалах замка недалеко от Аламута, Иран.

Рукопись была переведена с персидского на английский. В свитках, написанных еврейским ученым по имени Исаак Бен Шерира, содержалось удивительное утверждение, что ковры-самолеты ткали и продавали до конца 13 века нашей эры. Но клиентура этих ковров была на периферии респектабельного общества, поскольку мусульманские правители смотрели на ковры-самолеты как на изобретения дьявола.

Согласно Бену Шерире, ковер-самолет царя Соломона был послан ему царицей Савской:

“На инаугурации королевы в 977 году до н.э. ее королевский алхимик, талмудист, продемонстрировал маленькие коричневые коврики, которые могли парить в нескольких футах над землей. Много лет спустя она послала царю Соломону великолепный ковер-самолет. В знак любви он был из зеленого сендала, расшитого золотом и серебром и усыпанного драгоценными камнями, а его длина и ширина были такими, что на нем могло стоять все царское войско.

Царь Соломон, который был занят строительством своего храма в Иерусалиме, не смог получить подарок и отдал его своим придворным. Когда новость об этом прохладном приеме дошла до королевы, ее сердце было разбито. Она уволила своих ремесленников и больше никогда не имела ничего общего с коврами-самолетами”.

В тех же записях было указано, что великая Александрийская библиотека, основанная Птолемеем I, хранила большой запас ковров-самолетов для своих читателей. Они могли бы одолжить эти ковры в обмен на свои тапочки, чтобы скользить взад и вперед, вверх и вниз, среди полок с папирусными рукописями.

Далее Бен Шерира писал, что использование ковров-самолетов населением прекратилось в середине 8-го века, когда молодой солдат из Багдада сбежал с королевской принцессой на своем ковре-самолете. Это событие побудило разъяренного султана выследить и уничтожить всех торговцев и ремесленников, занимающихся производством ковров-самолетов.

Кратковременное возрождение производства ковров-самолетов произошло в 1213 году н.э., когда принц Бехроз из государства Хорасан в восточной Персии получил две дюжины ковров-самолетов, изготовленных его тестем, и разместил на них эскадрон лучников, чтобы сформировать первую в мире воздушно-десантную кавалерию.

Но вторжение Чингисхана в 1226 году забило последний гвоздь в крышку гроба этого волшебного устройства. Чингисхан приказал конфисковать и сжечь все ковры-самолеты в королевстве, по-видимому, потому, что он хотел, чтобы его сыновья и солдаты были в седле, а не на ковре.

Интересно, что Бен Шерира даже подробно рассказал о технике, которую ремесленники использовали для создания ковров-самолетов. По-видимому, древние персидские ремесленники перегревали определенный тип глины, который затем приобретал антимагнитные свойства. Затем они красили шерсть в эту глину, прежде чем сплести из нее ковер. Намагниченные волокна ковра парили над землей, отталкиваясь магнитным полем Земли. Движение шло вдоль магнитных линий Земли, которые действовали как воздушные рельсы.

Увы, сложно во все это поверить. Если бы ковров-самолетов в те времена было так много, они бы фигурировали во многих исторических записях, тогда как мы слышим о них только в связи с царем Соломоном и гораздо позже они появились в “Тысяче и одной ночи” и сказках разных народов. Кроме того, даже в “Тысяче и одной ночи” ковер-самолет считался редким и ценным товаром.

Означает ли это, что и ковер-самолет царя Соломона тоже был просто сказкой? Может быть да, а может быть за этот предмет выдавалось что-то иное.

Возможный ключ к разгадке истинной природы летающего ковра царя Соломона скрыт в тех же старых рукописях. Как пишет Азхар Абиди в своей статье:

“Но есть один эпизод, свидетелем которого стали многие люди на земле, когда группа мужчин в тюрбанах с головокружительной скоростью вылетела из Самарканда в Исфахан. Этот инцидент подтверждается факсимиле другого редкого текста, составленного в семнадцатом веке, в котором цитируются слова одного свидетеля: “Мы видели в небе странный вращающийся диск, который пролетел над нашей деревней [Нишапур], оставляя за собой огонь и серу”.

Действительно, странный вращающийся диск! Другими словами, то, что мы называем НЛО или летающей тарелкой. Свидетельства очевидцев НЛО со всего мира описывают их как сферические или дискообразные металлические объекты, украшенные рядами света на нижней стороне.

Представим как металлическая нижняя сторона НЛО отражает зеленую растительность Земли, когда объект пролетает над головой очевидцев. Он тогда, снизу, действительно мог показаться им похожим на нечто вроде ковра-самолета царя Соломона, который, как говорили, был сделан из зеленого шелка и расшит золотом и драгоценными камнями.

Может быть все описанные в легендах и сказках ковры-самолеты были НЛО. Феномен НЛО, хотя представляется современным, на самом деле уходит в глубину веков.

Царь Соломон, возможно, был одним из первых людей-пассажиров НЛО в мире. Однако не самым первым, поскольку есть еще виманы из древнеиндийских текстов, которые восходят к 7000 году до нашей эры.

И да, царю было бы намного удобнее путешествовать в высокотехнологичном летательном аппарате, чем на плетеном куске шерсти. Представьте, что царь Соломон прибывает в пункт назначения, промокший под ливнем, его волосы в полном беспорядке из-за высокоскоростных ветров, а если там еще и очень холодно, то он будет дрожащий и в полузамерзшем состоянии с сосульками, свисающими с его бороды.

Это нанесло бы большой удар по его репутации. С другой стороны, поездка на инопланетном корабле была бы быстрой, комфортной и внушающей благоговейный трепет перед поданными.

Как же Соломону удавалось летать на НЛО по его желанию? Вероятно, потому, что он мог управлять демонами и духами(джиннами). Джинны были вовлечены в большинство общественных работ Соломона, таких как строительство храмов, добыча драгоценных материалов и т.д., и сопровождали Соломона на его “летающем ковре”.

Согласно исламской вере, джинны были созданы задолго до людей и имеют очень долгую продолжительность жизни. Они живут в параллельном измерении, скрытом от нас. Говорят, что в основном они обитают в руинах, кладбищах, холмах, пещерах и глубоких туннелях, все из которых недоступны для нас.

Значение слова джинн в переводе с арабского означает “скрытый от посторонних глаз”. Джинны могут не только оставаться невидимыми для нас, они также могут принимать любую форму по своему выбору. Согласно пророку Мухаммеду, некоторые виды джиннов имеют крылья и могут летать по воздуху.

Кроме того, у каждого человека есть джинн, назначенный его постоянным спутником, который может заманить нас в злые дела или спасти от неприятностей. В то время как доброжелательные джинны вознаграждают людей за добрые поступки, известно, что злонамеренные джинны вселяются в людей и сводят их с ума.

На случай, если вам интересно, как джинны могут быть связаны с феноменом НЛО, ответ: очень тесно. Джинны соответствуют “маленькому народцу” из европейских легенд и сказок, который состоит из таких волшебных существ как эльфы, гномы, феи и т. д.

В частности, считается, что гномы очень умны и способны создавать магические устройства. Во многих сообщениях о наблюдениях НЛО сообщалось о карликовых гуманоидных существах, одетых в серебристые костюмы. НЛО также были замечены ныряющими в океаны и водоемы, такие как озера, которые могут быть точками входа в подземные базы этих сверхъестественных существ.

Все это говорит о том, что значительную часть современного феномена НЛО можно отнести к различным классам сказочных существ.

Из древних еврейских и арабских источников следует, что джинны очень уважали Соломона за его мудрость и, возможно, также за то, что он был сыном Давида. Вероятно, именно поэтому они повиновались его приказам и возили его повсюду на одном из своих космических кораблей, что породило легенду о ковре-самолете Соломона.

Правители, пришедшие после Соломона, по-видимому, не пользовались уважением и повиновением джиннов, и со временем история воздушных приключений Соломона перешла в область фантазий и мифов.