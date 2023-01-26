 

Сотрудники Amazon бастуют — с роботами обращаются лучше

26.01.2023, 6:20, Разное
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Сотрудники компании Amazon в Великобритании вышли на первую согласованную забастовку, пишет CNBC. По их словам, они недовольны оплатой труда, долгим рабочим днём, интенсивностью работы и постоянным контролем начальства. Как они говорят, с ними обращаются хуже, чем с роботами.


AP

Сотни работников Amazon бастуют в Великобритании, начиная с полуночи среды, пишет CNBC. На одном из плакатов бастующих журналисты заметили лозунг: «Горит не та Амазонка». По ожиданию местного профсоюза, в забастовке примут участие 300 сотрудников из 1000, которые работают на предприятии Amazon в Великобритании.

Персонал недоволен повышением заработной платы на 50 пенсов в час, что составляет лишь 5% и значительно ниже уровня инфляции. Они хотят, чтобы компания платила минимум 15 фунтов стерлингов в час.

Они также хотят улучшения условий труда. Их не устраивает продолжительность рабочего дня, высокий уровень травматизма и темп работы, а также агрессивный контроль за сотрудниками с использованием технических средств.

Представители компании, в свою очередь, уверяют, что бастует лишь 1% сотрудников, что зарплата складских рабочих Amazon в Великобритании увеличилась на 29% с 2018 года, и им единовременно выплатили 500 фунтов стерлингов, чтобы помочь в кризис.

Нынешняя забастовка — это первая юридически санкционированная забастовка на предприятии Amazon в Великобритании. Сотрудники Amazon в Великобритании ранее самопроизвольно прекращали работу в августе и во время чёрной пятницы в ноябре.

Один из складских рабочих Amazon, принимавший участие в забастовках, Даррен Вествуд пояснил: «Мы все видели прибыль, которую они получают во время пандемии, — это больше всего разозлило людей». По его словам, они ожидали, что и зарплату им поднимут на большую величину. «Кто-то на днях сказал, что с нами обращаются как с роботами — нет, с роботами обращаются лучше», — заявил Вествуд.

При этом Amazon увольняет тысячи сотрудников по всему миру. Отчасти это связано с тем, что во время пандемии компания сильно выросла, а в 2023 году многие предрекают рецессию.  Также компания намерена закрыть три предприятия в Великобритании, где работает в общей сложности 1200 человек. 

Amazon уже давно критикуют за пробелы в обеспечении охраны труда: компанию часто обвиняют в плохих условиях труда на складах и в службе доставки, а также в подавлении попыток сотрудников объединиться в профсоюзы, пишет CNBC. 


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