 

Перед смертью отказалась от мужа и родителей: всплыло страшное завещание Жанны Фриске

26.01.2023, 4:48, Разное
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Известная российская певица, актриса и телеведущая Жанна Фриске прославилась на всю страну благодаря выступлениям в группе “Блестящие” с 1996 по 2003 год, после чего начла сольную карьеру. В 2013 году она была вынуждена уйти со сцены из-за тяжелой болезни.

Два года исполнительница активно боролась с онкологией. Увы, раз мозга взял верх над истощенным организмом. Певицы не стало 15 июня 2015 года. Смерть 40-летней звезды эстрады шокировал публику по всей России.

Многие переживали за судьбы наследника экс-солистки группы “Блестящие”. Дело в том, что Жанна Фриске узнала о тяжелом недуге всего через несколько месяцев после родов. Фактически из-за постоянной борьбы с онкологией она не могла уделять много времени сыну Платону.

Ребенок остался на попечении телеведущего Дмитрия Шепелева, а также родителей певицы. Однако после смерти отец лишил бабушку и дедушку возможности видеться со внуком. Сам он обвинения отрицает, настаивая, что Владимир Фриске с супругой не являются на свидания в установленный законом срок.

Однако мало кто знает, что Платон не должен был оставаться с отцам. По крайней мере, об этом заявил отец Жанны Фриске, озвучивший ее страшное завещание. По словам мужчины, певица, умирая, приняла решение, что опекать сына должна ее коллега по сцене Ольга Орлова, которая приходится малышу крестной матерью.

Если Владимир Фриске говорит правду, что проверить уже невозможно, то Жанна Фриске отказалась от мужа и родителей, когда обсуждался вопрос наследника. Она предпочла довериться подруге, возможно, предчувствуя, что родственники не смогут поделить ребенка.


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