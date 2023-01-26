 

“Отменен”: Нажившему проблем из-за длинного языка Меладзе быстро нашли замену

26.01.2023, 4:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кажется, певцу, который выдал неосмотрительное высказывание во время выступления за границей, теперь приходится отдуваться. На концерте в Эмиратах он произнес на камеру одного из гостей фразу, которую народ тут же принял за националистический проукраинский лозунг. Далее в адрес Валерия Меладзе последовала волна негатива, а ему в итоге пришлось оправдываться.

Правда, видео, записанное после скандальной выходки, с объяснениями артиста и печальной миной не помогли: он все-таки нажил проблем из-за своего длинного языка. Сначала в Иркутске появились сообщения об отмене его майского концерта, а теперь то же самое случилось и с московским выступлением.

Валерий Меладзе должен был развлекать народ своими песнями в зале “Барвиха Luxury Village” в Международный женский день, однако, как передает RT, ему быстро нашли замену. Вместо него исполнять песни будет Владимир Пресняков.

“Пришло сообщение, что Меладзе отменен”, – цитирует издание организацию, занимающуюся распространением билетов.

И это еще не все. В Красноярске музыканта тоже не ждут: его концерт, который должен был пройти 2 мая, не состоится. На просторах Интернета поклонники связывают все эти события именно с его длинным языком. Ранее “Дни.ру” рассказывали, что россияне стали сдавать билеты на концерты Валерия Меладзе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Путин призвал разблокировать счета Афганистана

02.11.22 / Артемьев день: православный праздник 2 ноября

05.06.22 / Марк Фейгин и Алексей Арестович подрались в прямом эфире канала Фейгин Live

11.10.21 / Ведущий “Что? Где? Когда?” попытался сжечь здание клуба во время игры команды знатоков из TikTok

11.12.21 / Названы способы подзаработать перед Новым годом

27.03.22 / Цветочный нейл-арт: идеи для популярного весеннего маникюра

12.12.21 / На «Зенит-Арене» играет динамо

06.12.22 / “Хорошие врачи”: Зверев раскрыл секрет феноменального омоложения уехавшей в Израиль Пугачевой

11.06.22 / NBC – риск заражения оспой обезьян растёт — ВОЗ предупреждает, что время на исходе

05.05.22 / В Москве показали новый китайский кроссовер Chery Omoda 5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика