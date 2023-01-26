Кто стал лучше? – Личное мнение

Настюху Ивлееву и Эмили Ратаковски почти одновременно раскритиковали за чудеса косметологии на лице.

Одну раскритиковали за дело. Другую просто так, практически на ровном месте.



Фото: Соцсети

Посмотрели? Давайте разбираться, кого ругать, а кого хвалить.

Начнём с Настюхи. Некоторые вопят, что у неё теперь двигаются только глаза — так заколола себя ботулотоксином прямо в голову.

И это её, мол, портит. Глаза двигаются, а мимики нет.

По моему авторитетному мнению, это глупость. Настюха имеет такое лицо, которое ничем не испортишь.

Ивлеева может смело колоть в себя и ботокс, и филеры. Наращивать волосы и реснички, делать подтяжку и даже автозагар.

Нет, я не говорю, что она — писаная красавица, просто такой тип внешности — что ты ни делай, всё равно ничего не изменится. Есть мимика, нет её — как была Ивлеева, так и осталась собою же.

В случае с Эмили и её губами дело обстоит совершенно иначе. Была красоточка, но эти торчащие губы её безусловно портят.

Присмотритесь — лицо не цельное, как у Ивлеевой, а будто состоит из двух частей. Одна часть — живущие своей жизнью губы, другая — всё остальное. Из двух разных теперь лиц собрали одно.

Понятно, что ни Настюху, ни Эмили процедуры не украсили. Но Ивлееву они не сделали хуже, а вот Ратаковски подурнела.

Хотя, конечно, даже в таком подурневшем состоянии она намного красивее Насти. Но да не об этом речь.

Что вы делали с лицом, о чём потом пожалели?

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