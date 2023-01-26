 

Спи спокойно, Лизонька! Ушедшую в другой мир после болезни Арзамасову проводили толпой

26.01.2023, 3:20, Разное
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“Папина дочка” недавно серьезно напугала поклонников: как сообщали СМИ, она не смогла выйти на сцену из-за болезни. Более того, на днях актриса объявила о том, что намерена сделать паузу в творческой жизни, чтобы отдохнуть и подправить здоровье. Что именно происходит с Лизой Арзамасовой, к сожалению, неизвестно, ведь детали она скрывает.

Звезда к тому же сказала, что ждать новостей, связанных с ее работой, в личном блоге поклонникам не стоит, но она продолжит делиться с ними разными историями из жизни. Так, вчера вечером, видимо, перед тем как опустить веки, артистка решила порассуждать о снах.

Сподвигло Лизу Арзамасову на это то, что ранее ночью она ушла в другой мир – мир грез – и увидела сон, который наложил на нее определенный отпечаток, несмотря на то, что “папина дочка” его сразу забыла.

“Содержание улетучилось полностью, а настроение осталось. С ним и проснулась и пролетала весь день, как на крыльях!” – разоткровенничалась жена Ильи Авербуха.

Актриса решила узнать у поклонников, как они относятся к своим сновидениям. Некоторые в ответ поделились своими грезами. Но толпа фанатов все же не упустила возможности проводить свою любимицу ко сну, пожелав спокойной ночи, и, своими добрыми комментариями, донести до Арзамасовой: “Спи спокойно, Лизонька!”.


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