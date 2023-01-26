Шаляпин сделал скандальное заявление о сидящей в подвале Пугачевой: Был шок

25 января в

России отмечается День студента. В честь этого праздника звезды шоу-бизнеса

поделились своими воспоминаниями из студенчества. Так, продюсер и ведущий Иосиф

Пригожин довел приемную комиссию ГИТИСА до хохота своими шутками. А актриса и

депутат Мария Кожевникова настолько внимательно вчиталась в “Божественную

комедию” Данте, что всю ночь мучалась от кошмаров. Об этом рассказали в интернет-издании “360”.

Поделился

студенческой жизнью и шоумен Прохор Шаляпин. Он учился в музыкальном училище

им. Гнесиных и в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Его

когда-то заканчивали Алла Пугачева и Михаил Шуфутинский. В разговоре с

журналистами, Прохор Шаляпин сделал скандальное заявление. Оказывается, что по

всему училищу ходят байки о сидящей в подвале Алле Пугачевой. Якобы во время

учебы она распивала вино прямо во стенах “Ипполитовки”.

Отличился Прохор

Шаляпин и на выездных экскурсиях. В квартире-музее Елены Гнесиной, по словам

шоумена, очень строгие правила. К примеру, там запрещено трогать предметы быта

и садиться на мягкую мебель. Вот только Шаляпину было не до строгих законов.

“Мы открыли

пианино, начали на нем играть… У музейного работника был шок”, — поделился

Прохор.