 

Связали – постирали: как сделать изделие аккуратнее

25.01.2023, 21:45, Разное
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Изделия ручной вязки смотрятся иногда намного интереснее, чем купленные в магазине. Наверное, все любители вязания знают, что готовую вещь обязательно нужно постирать. Расскажем, для чего это нужно и почему после стирки вязаные вещи выглядят аккуратнее.

Почему нужно стирать связанные вручную изделия

Есть ряд причин, по которым связанные вещи подлежат стирке:

До попадания в магазин пряжа проходит через руки разных людей. А на полках до момента продажи на мотки с нитками оседает пыль. Чтобы вязаное изделие после стирки не растянулось, стирайте его руками и соблюдайте соответствующий температурный режим. В процессе высыхания вещь примет нужную форму. Если на вязаном полотне имели место неровности, то после стирки они, как правило, сглаживаются, а петли выравниваются. То есть, если вязаную вещь постирать, она будет выглядеть аккуратнее. Вещь, связанная из кашемира, только после стирки приобретает воздушность и мягкость. Обязательно нужно стирать изделия из бобинной пряжи. В противном случае, если надеть на себя только что связанную вещь, это может привести к аллергии и другим раздражениям. Причиной этого является специальный состав, которым нить обычно покрывают для лучшего скольжения.


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