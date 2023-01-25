Увлажнение и максимально низкая температура: лайфхаки для выпрямления волос без повреждений

Выпрямление волос позволяет получить гладкие и блестящие пряди. Способы проведения этой процедуры постоянно совершенствуются. Однако даже при использовании современных методов риск повреждения шевелюры все же остается. Волосы могут стать сухими, слабыми и ломкими. Как избежать этих проблем? В статье мы приведем лайфхаки для выпрямления волос без повреждений.

Используйте термозащитные средства с водорастворимыми силиконами

Перед выпрямлением волосы необходимо защитить от агрессивного воздействия высоких температур. Выбирайте термозащитные средства с водорастворимыми силиконами. Перед применением изучите состав продукта.

Ингредиенты с приставкой PEG (например, PEG-8 диметикон) – это и есть силиконы, растворяющиеся в воде. Эти вещества разглаживают кутикулу и препятствуют спутыванию прядей. Они легко смываются водой, что позволяет хорошо увлажнить волосы после процедуры.

Избегайте термозащитных средств с силиконами, которые не растворяются в воде. К ним относятся все ингредиенты, заканчивающиеся на “кон”, без приставки PEG (например, амодиметикон, циклометикон). Они образуют на каждом волоске пленку, которая с трудом удаляется и будет препятствовать впитыванию увлажняющих средств.

Дайте волосам высохнуть перед выпрямлением

Влажные волосы более эластичны и уязвимы к повреждениям, чем сухие. Их можно легко растянуть и вырвать. Поэтому перед выпрямлением им нужно дать полностью высохнуть. С этой целью вы можете использовать полотенце, салфетку из микрофибры и даже старую футболку. Сушить шевелюру феном перед выпрямлением не следует.

Дождитесь полного высыхания прядей. Пока в волосах остается вода, их нельзя обрабатывать утюжком. Если во время выпрямления вы услышите шипение, то прервите процедуру. Это признак того, что шевелюра осталась влажной.

Когда вы выпрямляете утюжком влажные волосы, то вода превращается в пар. Он деформирует кутикулу, что ведет к повреждению прядей. Кроме этого, чем влажнее ваша шевелюра, тем дольше вам придется делать выпрямление.

Выпрямляйте пряди по частям

Перед процедурой разделите волосы на три большие части. Используйте для этого заостренный конец расчески с мелкими зубьями.

Начните с уровня бровей с одной стороны, а затем обойдите вокруг затылка с другой. Старайтесь создавать прямые линии при разделении волос проборами. Закрепите первую прядь на макушке головы и переместите к верхушке одного уха.

Затем обойдите вокруг другого уха, чтобы сделать среднюю прядь. После того как вы закрепили эту секцию, у вас осталась нижняя часть. Именно с нее следует начинать выпрямление.

Вы можете дополнительно разделить каждую секцию на части. Обычно хорошо работают 4-6 делений на пряди.

Туго натяните волосы

Если ваши волосы находятся в свободном положении, когда вы проводите по ним утюжком, то процесс не будет эффективным. Пряди необходимо держать в натянутом положении. Это облегчит работу выпрямителя и позволит быстрее разгладить шевелюру.

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Тугое натяжение волос позволит вам делать меньше проходов утюжком. Это минимизирует ущерб для прядей при выпрямлении.

Время воздействия утюжка на каждую прядь должно составлять не более 3-4 секунд. Этого достаточно, чтобы инструмент разгладил волосы, но не нанес им ущерба. Если участок, над которым вы работаете, не разгладился, то переходите к следующей пряди, а затем сделайте еще один заход.

Помните, что чем меньше времени утюжок тратит на ваши волосы, тем ниже риск повреждений.

Используйте максимально низкую температуру

Чем выше температура инструмента для выпрямления, тем больше вы рискуете повредить волосы. Старайтесь использовать настолько низкий нагрев, насколько это возможно. Поэкспериментируйте и посмотрите, какова минимальная температура, при которой вы можете разгладить пряди.

Ориентируйтесь на следующие примерные показатели безопасной температуры:

тонкие и слабые волосы: +180 градусов; пряди средней толщины или окрашенная шевелюра: +210 градусов; жесткие волосы: +230 градусов.

Всегда начинайте с самой низкой температуры. Если возникает необходимость, то обязательно увеличивайте ее. В противном случае вам придется сделать много проходов выпрямителем, что гораздо вреднее для волос, чем высокая температура.

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Выберите правильный утюжок

При выборе утюжка необходимо обращать внимание на его материал. Существуют выпрямители с керамическими или титановыми пластинами. У каждого варианта есть свои поклонники. Однако большинство экспертов сходится во мнении, что керамические пластины действуют мягче.

Каждый материал по-разному передает тепло к прядям. Керамические пластины нагревают волосы изнутри, используя инфракрасную технологию. Титановые изделия греют волосяной стержень снаружи. При неправильном обращении они легко повреждают пряди. Это особенно касается вьющихся и текстурированных волос.

Также эксперты советуют не экономить на утюжке. У дешевых инструментов, как правило, есть только одна настройка нагрева при неизвестной температуре. Вы не сможете проконтролировать, насколько сильно раскален выпрямитель. Это нередко приводит к повреждению волос.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение утюжкам с керамическими пластинами и контролем температуры. Помните, что сэкономив на выпрямителе, вы можете потратить гораздо больше средств на восстановление поврежденных волос.

Замените выпрямитель на фен

Фен менее агрессивно воздействует на волосы, чем утюжок. Попробуйте использовать этот инструмент для выпрямления прядей. Ваша шевелюра не будет подвергаться такому интенсивному воздействию тепла, как при применении выпрямителя.

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Вымойте волосы с шампунем. Затем промокните пряди футболкой или полотенцем из микрофибры, пока они не высохнут примерно наполовину. Нанесите термозащитное средство. Затем разделите шевелюру на пряди таким же образом, как при использовании утюжка.

Используйте круглую щетку, но избегайте изделий с металлической щетиной. Начиная с корней, вращайте насадкой наружу и в сторону от лица, постепенно продвигаясь к кончикам.

После того как каждая прядь будет выпрямлена, закрепите ее заколкой. Это позволит вам не обрабатывать повторно уже разглаженный участок.

Когда вы дойдете до верхней части волос, то можете создать круглой щеткой прикорневой объем. В завершение нанесите разглаживающий крем, сыворотку или легкий лак, чтобы придать шевелюре гладкость.

Увлажните волосы до и после процедуры

Выпрямление является стрессом для прядей. Эту процедуру допускается проводить не чаще двух раз в неделю.

В перерывах между сеансами выпрямления побалуйте свои волосы глубоким кондиционированием или протеиновой маской. Эти процедуры помогут вернуть необходимую влагу и восстановить поврежденные участки.

Если вы планируете выпрямление с помощью тепла, то используйте увлажняющие маски за несколько дней до процедуры и через несколько дней после нее.

Попробуйте выпрямить пряди без нагрева

В некоторых случаях вы можете выпрямить пряди без нагрева. Это поможет вам свести к нулю риск повреждения шевелюры. Существует несколько способов “холодного” разглаживания волос.

Волосы большой или средней длины обычно легко выпрямляются. Вы можете просто расчесать влажные пряди, туго натягивая их руками каждые несколько минут. Продолжайте процедуру до тех пор, пока шевелюра не высохнет.

Для коротких волос можно использовать очень крупные бигуди. Разделите влажные волосы на пряди, равные ширине этих изделий. Накрутите каждую секцию на бигуди. Закрепите ее заколкой-невидимкой. Для этой процедуры вам понадобится около шести самых крупных пластиковых бигуди.

Заключение

Выпрямление прядей – непростая процедура, в которой недопустимы ошибки. Возьмите на вооружение эти несложные лайфхаки. Они помогут вам получить волосы вашей мечты, не причинив вреда шевелюре.