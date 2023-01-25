 

Американские «абрамсы» появятся на Украине только через шесть-восемь месяцев

25.01.2023, 20:25, Разное
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Танки Abrams, о поставке которых Киеву объявили власти США, начнут реально участвовать в боевых действиях на Украине лишь через шесть-восемь месяцев — то есть значительно позже немецких «леопардов», полагает военный эксперт CNN и генерал Сухопутных сил США в отставке Марк Хёртлинг. По словам Хёртлинга, задержка обусловлена тем, что американские машины более сложны в обслуживании, а кроме того, их ещё предстоит доставить в Европу из Америки.

А у меня в гостях сегодня — генерал-полковник в отставке Марк Хёртлинг, корреспондент CNN Кейти Бо Лиллис и бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

Господин генерал, начнём с вас: если отправлять танки на Украину начнут и США, и Германия, насколько прорывным шагом это станет? И сколько времени на самом деле пройдёт до того момента, когда танки Abrams — то есть американские ОБТ — реально окажутся на поле боя на стороне Украины?

МАРК ХЁРТЛИНГ, генерал-полковник Сухопутных сил США в отставке, военный аналитик CNN: Скажу так, Вольф: думаю, что «леопарды» там окажутся гораздо быстрее — по моим прогнозам, они окажутся на позициях и будут вести бой через два-три месяца, в первую очередь потому, что машины уже находятся в Европе. «Леопарды» стоят на вооружении в общей сложности 13 стран из НАТО и партнёров альянса, а вот «абрамсы» есть только у одной — у США; их ещё получит Польша, но это произойдёт позже.

Сейчас мы увидим то, о чём уже говорил Бен: под эти машины будет выстраиваться логистика и создаваться линии обеспечения. «Леопарды» оснащены дизельными двигателями и значительно более просты в обслуживании и ремонте; на «абрамсах» же стоят многотопливные газотурбинные двигатели, которые имеют много движущихся частей, что, вероятно, всё усложнит.

В целом мой прогноз таков: «леопарды» мы на поле боя увидим через два-три месяца, но «абрамсы» там, скорее всего, появятся значительно позднее: по моей оценке, организовать подготовку экипажей, сформировать подразделения и обеспечить стабильное техническое обслуживание машин получится лишь через шесть-восемь месяцев.

Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.


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