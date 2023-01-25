Мнение: Траты на Украину и дороги в США, что будет со ставкой ФРС и конец эпохи «мирового порядка»

1. В США жалуются, что деньги, которые могли бы быть потрачены на ремонт дорог, идут на финансирование украинской авантюры (ссылка):



Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о том, что США совершают преступление ради Украины, тратя на ее поддержку больше, чем на собственную страну.

Он привел в пример слова конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, который заявил, что Конгресс за год выделил Киеву больше средств, чем на все мосты и дороги в Соединенных Штатах. Большие траты США на Украину являются преступлением, указал журналист.

«Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против», — подчеркнул Карлсон.

Он добавил, что демократы не хотят, чтобы американцы узнали, на что были потрачены 100 миллиардов долларов, выделенные Украине, и назвал безумием намерения президента США Джо Байдена отправить очередной пакет помощи Киеву.

2. ФРС США резко задрала базовую ставку в прошлом году с целью борьбы с инфляцией. Это больно ударило по тяжело закредитованным американским компаниям и, как следствие по биржевому рынку. Однако система уже идёт вразнос, поэтому рычаг ставки будут сейчас по конъюнктурным соображениям дёргать туда-сюда, безо всякой надежды на успех (ссылка):



За год сильно просело практически всё. Биржевые индексы упали на 10-30% – для S&P 500 и Dow Jones нынешний год оказался худшим с момента финансового кризиса-2008. Рынки облигаций – включая казначейские бумаги США – также оказались в кризисе.

IT-сегмент упал в среднем на треть – а символом этого стало падение акций Tesla, которая за год потеряла почти 70% своей капитализации. Криптовалюты также ощутимо просели – биткоин упал на 65%, различные альткоины – на 80-90%, растеряв почти все достижения за предыдущие полтора года.

Схлопывание финансового пузыря напрямую связано с геополитической нестабильностью. В 2021 году многим казалось, что взлёт инфляции будет носить временный характер. Однако украинский конфликт и санкционные войны в итоге существенно усугубили инфляционный кризис.

Центробанкам западных стран пришлось резко закручивать гайки – и повышать ставки ради борьбы с инфляцией. Например, ключевая ставка ФРС за 2022 выросла с нуля до 4,5% – и может пробить 5% в начале следующего года. Без притока дешёвых денег рынки начали обваливаться – кроме финансового в этом году оказался на пороге кризиса и ипотечный.

По прогнозам США в 2023 году может ждать наступление рецессии. В Соединённом Королевстве и Европе она уже могла начаться на фоне энергокризиса. Поэтому в один момент придётся вновь включать печатный станок и заливать деньги в экономику.

Представляется, что это начнётся ближе ко второй половине 2023 года. Для США этот год будет переходным к следующим президентским выборам. В условиях нынешнего раскола в общества президентская гонка-2024 ожидаемо будет очень политически бурной. ФРС придётся любыми способами обеспечивать стабильность в экономике, чтобы ситуация в стране оставалась управляемой. И без возврата к нулевым ставкам обойтись не удастся.

Чтобы спасти доллар от обесценивания, ставку надо задрать до 25-30% и держать на этом уровне долго, пока три четверти предприятий в США не обанкротятся. Однако этот шаг, во-первых, политически невозможен, а во вторых, стал бы бессмысленным издевательством над пациентом, так как огромные долларовые долги при этом никуда не делись бы. Таким образом, особого внимания на ставку обращать не стоит — что бы с ней ни делали, ни доллару, ни американской экономике легче не станет.

3. Известный американский миллиардер констатирует конец глобализированного мира во главе с США. Теперь мировых центров силы намного больше. Для международных инвесторов это несколько осложняет жизнь, но возможности для трансграничного заработка всё ещё остаются (ссылка):



Эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит: главные мировые державы сейчас формируют свои экономические, финансовые и военные блоки. Такое мнение выразил в опубликованном в среду интервью газете Nikkei американский финансист, инвестор, основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

“Эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализированной экономикой уходит. Сейчас основные державы и их союзники формируют экономические, финансовые и военные блоки”, – отметил он. К тому же, по его словам, США, Европа и Япония “накопили очень большие долги и развили зависимость от своих центральных банков, печатающих деньги для покупки государственных долгов”. “Рост монетизации долгов будет означать, что держатели долговых активов получат плохую доходность с поправкой на инфляцию”, – добавил он.

Вместо этого он рекомендовал инвестировать в страны, которые имеют устойчивые финансовые системы, не ведут серьезных внутренних конфликтов, менее уязвимы для международной войны и продолжают внедрять инновации. В первую очередь он отметил страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия и Вьетнам, а также Индию. “Те, кто желает глобализации, теперь будут смотреть дальше Соединенных Штатов, Китая и Европы”, – подчеркнул Далио.

По мнению основателя Bridgewater Associates, сейчас ситуация в мире больше напоминает ту, что была перед началом Второй мировой войны, чем послевоенный период. “Мы видим, как в каждой стране растут популизм и национализм в рамках подготовки к более серьезным конфликтам”, – сказал Далио.