Российский бутик представил “бандитский” iPhone 14 Pro

Caviar, российский производитель и бутик премиальных аксессуаров для модифицированных смартфонов, представил линейку Desperado “гангстер”, в которую входят iPhone 14 Pro и другие аксессуары. Его количество ограничено.

iPhone 14 Pro Cruel, модифицированная версия iPhone, имеет 3-D изображение пистолета Colt M1911, выполненное из титана, и изображение черепа Калавера, латиноамериканского символа, который “приносит удачу в опасных делах”. Цена этой модели начинается от 429,000 рублей.

iPhone 14 Pro Notorious похож на Cruel, но его изображение оружия сделано из 24-каратного золота. Цена на эту версию начинается от 500 000 рублей.

Среди новинок коллекции также есть iPhone 14 Pro Butterfly, который поставляется с ножом-бабочкой на задней панели, и iPhone 14 Pro Blade Black Edition, включающий нож-тычок. Цены на эти версии варьируются от 434 до 439 тысяч рублей.

В бутике также можно приобрести наушники AirPods Pro 2 в серебряном или золотом цвете за 41 и 46 тысяч рублей, соответственно.

В коллекции Desperado были представлены такие гаджеты, как кастомные кроссовки Nike Airforce 1 и ожерелье в форме пули.