 

Минприроды России исключило леопарда из Красной книги

25.01.2023, 19:33, Разное
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Комиссия министерства природных ресурсов и экологии России по редким и охраняемым видам животных на внеочередном заседании единогласно приняла решение об исключении всех подвидов леопарда, обитающих на территории РФ, из Красной книги.

Война в УкраинеПо словам председателя комиссии Валерия Рашкина, такое решение назрело давно.

– Наши ученые давно подозревали, что леопард – инвазивный вид, чуждый нашей природе. В исторических источниках, таких как разрядные книги Охотничьего приказа, он ни разу не упоминается, – заметил он. – Скорее всего, леопарды были завезены на территорию России в девяностые годы с Запада для разрушения экосистемы. Это опасный хищник, который своими активными действиями сокращает кормовую базу медведя – традиционного хозяина нашего леса.

Рашкин добавил, что уже собрал инициативную группу добровольцев из КПРФ по отстрелу леопардов. В неё войдут как охотники, так и обвальщики. Они помогут оперативно произвести консервацию мяса. В дальнейшем такие продуктовые наборы раздадут незащищённым слоям населения.

После того, как решение вступит в силу, охота на леопарда в районах его обитания будет разрешена вне зависимости от сезона, включая земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и на территории населённых пунктов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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