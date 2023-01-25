Минприроды России исключило леопарда из Красной книги

Комиссия министерства природных ресурсов и экологии России по редким и охраняемым видам животных на внеочередном заседании единогласно приняла решение об исключении всех подвидов леопарда, обитающих на территории РФ, из Красной книги.

По словам председателя комиссии Валерия Рашкина, такое решение назрело давно.

– Наши ученые давно подозревали, что леопард – инвазивный вид, чуждый нашей природе. В исторических источниках, таких как разрядные книги Охотничьего приказа, он ни разу не упоминается, – заметил он. – Скорее всего, леопарды были завезены на территорию России в девяностые годы с Запада для разрушения экосистемы. Это опасный хищник, который своими активными действиями сокращает кормовую базу медведя – традиционного хозяина нашего леса.

Рашкин добавил, что уже собрал инициативную группу добровольцев из КПРФ по отстрелу леопардов. В неё войдут как охотники, так и обвальщики. Они помогут оперативно произвести консервацию мяса. В дальнейшем такие продуктовые наборы раздадут незащищённым слоям населения.

После того, как решение вступит в силу, охота на леопарда в районах его обитания будет разрешена вне зависимости от сезона, включая земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и на территории населённых пунктов.

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