Группа Panic! At the Disco распалась — что произошло

Американская панк-рок-группа Panic! At the Disco объявила о завершении карьеры и прекратила существование. Информацией в социальных сетях поделился лидер коллектива Брендон Ури. Последнее время он был единственным постоянным участником команды. В 2015 году Panic! At the Disco покинул ударник Спенсер Смит, а в 2017-м — басист Даллон Уикс. Причиной распада группы Ури назвал беременность жены.

Иногда одно путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Мы пытались сохранить это для себя, но некоторые из вас могли слышать… Сара и я ожидаем малыша очень скоро! Перспектива стать отцом и увидеть, как моя жена становится матерью, — это одновременно волнует и умиротворяет.

Брендон Ури отметил, что хотел бы полностью сконцентрировать свое внимание на семье, в связи с чем Panic! At the Disco больше не будет существовать. Музыкант поблагодарил преданных фанатов за поддержку. Ури также пообещал им прощальный тур по Европе и Великобритании.

Панк-рок-коллектив был основан в Лас-Вегасе в 2004 году. Его создателями стали гитарист Райан Росс и барабанщик Спенсер Смит. Вскоре они пригласили в Panic! At the Disco Брендона Ури. В 2005 году они выпустили дебютный альбом “A Fever You Can’t Sweat Out”. Пластинка быстро стала успешной, и артисты отправились в мировое турне.

Состав группы часто менялся. Впрочем, Panic! At the Disco удалось записать еще шесть пластинок. Последняя из них, “Viva Las Vengeance”, вышла в августе 2022 года. Альбом Ури писал вместе с Джейком Синклером, Майком Виолой и Бутчем Уокером.