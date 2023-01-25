 

Завершились съемки нового сериала “Открытый брак” с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях

25.01.2023, 19:15, Разное
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К выходу готовится новая многосерийная мелодрама “Открытый брак” с Мариной Александровой и Антоном Васильевым. Съемки проекта уже завершились. Режиссером шоу выступил Иван Китаев (“Универ”, “Бывшие”, “Без правил”), а партнерами главных героев по съемочной площадке стали Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Ксения Каталымова, Софья Лебедева, Кирилл Плетнев, Константин Крюков и другие.

Сюжет сериала расскажет о супружеской паре “за сорок” — Севе и Оксане. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они — образцовая семья. Но оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Привычный, стремительный ритм жизни со своими буднями и круговертью дней замирает, как в кино и Оксана задает себе вопросы, ответов на которые, она так боялась последние годы — кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак…

Премьера  “Открытого брака” состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko уже в этом году.


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