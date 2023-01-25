«К миру не приведут» — обозреватель Proletären осудил новые поставки западной военной техники Киеву

Увеличение поставок оружия Киеву со стороны Запада приведёт не к миру на Украине, а к ещё большему количеству смертей россиян и украинцев, пишет обозреватель Proletären Маркус Йонссон. Поставки тяжёлого вооружения на руку военной промышленности, а не населению Европы, с которым не считаются власти. По мнению автора, многие европейцы выступают против вооружённого конфликта на Украине и контрпродуктивных антироссийских санкций, за которые вынужденно платит рабочий класс.



AP

На прошлой неделе СМИ пестрили сообщениями о новых поставках вооружений на Украину. Премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил о десятом пакете военной помощи, который включает не только артиллерийские системы Archer, но и 50 боевых машин пехоты Strf 90, что стало одним из многих подобных заявлений западных сторонников Киева в последнее время, пишет обозреватель Proletären Маркус Йонссон.

Несмотря на благодарности Зеленского лидерам западных стран за обещанные поставки военной техники, в том числе Джо Байдену за 50 боевых машин Bradley и почти 100 машин типа Stryker, это не то же самое, что ранее запрошенные Украиной танки Abrams. Великобритания уже объявила о поставке 14 танков Challenger, но и британцы задумываются о том, как и где будет проходить обучение танкистов — притом что Лондон уже подготовил тысячи украинских военнослужащих, в том числе с помощью шведских офицеров. Вопрос обучения не в последнюю очередь касается возможности Нидерландов направить на Украину истребители F-16 американского производства, чему до сих пор противился Вашингтон. Однако летом палата представителей конгресса США одобрила выделение $100 миллионов на обучение украинских военных пилотированию американских самолётов, напоминает Proletären.

Между тем в Вашингтоне обсуждалась другая сделка по продаже самолётов, где на прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. На переговорах обсуждалось приобретение Турцией самолётов F-16 на сумму $20 млрд. В результате этой сделки Соединённые Штаты хотят, чтобы Анкара взамен пустила Швецию и Финляндию в НАТО, хотя обе стороны перед встречей заверили, что это два отдельных вопроса. В любом случае Блинкену не удалось убедить своего коллегу решить головную боль шведского правительства в преддверии выборов в Турции, которые были перенесены на 14 мая, пишет Proletären.

Как отмечает автор, вместо этого после встречи в Вашингтоне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предельно чётко дал понять Кристерссону свою позицию после того, как ультраправый провокатор Расмус Палудан сжёг Коран возле посольства его страны в Стокгольме. В понедельник Эрдоган заявил, что шведское правительство не может рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны Турции, чтобы стать членом НАТО. Противники НАТО, конечно же, вздохнули с облегчением и будут использовать передышку для влияния на общественное мнение, поскольку было бы наивно полагать, что США на этом остановятся. В последнее время по праву уделяется большое внимание реакции Эрдогана на различные провокации и другие действия со стороны Стокгольма. Как подчёркивает автор, в основе дебатов о сопротивлении НАТО должно быть то, что Швеция не должна вступать в американский военный альянс вне зависимости от Турции.

Другие громкие переговоры по поставкам оружия прошли в эти выходные на немецкой военной базе Рамштайн, на которых Польша в числе прочих пыталась убедить правительство Германии разрешить отправку на Украину танков Leopard 2 немецкого производства. Канцлер Олаф Шольц, обладающий исторической памятью, которая более очевидна в Германии, чем в Швеции, по понятным причинам не хочет, чтобы немецкие танки снова ехали на восток, в сторону России. В Германии многие выступают против вооружённого конфликта и контрпродуктивных санкций ЕС против России, за которые до сих пор в основном платит рабочий класс Европы по причине стремительного роста цен на энергоносители, отмечает Proletären.

Каждая поставка военной помощи и столкновения с применением тяжёлого наступательного вооружения и более непосредственного участия в этом НАТО повышает риск перерастания и без того опустошительного конфликта во что-то худшее. Даже для многих, кто поддерживает поставки оружия, это само собой разумеется. Но, похоже, шведских парламентариев от левых до правых это совершенно не касается, сетует автор материала.

Сегодня Швеция наряду с Польшей и странами Балтии занимает самую бескомпромиссную позицию в отношении украинского конфликта. Пока президент Франции Макрон настаивает на переговорном итоге конфликта, самые фанатичные шведские «разжигатели войны» говорят об «освобождении» Крыма* до того, как будет достигнуто соглашение о мире. Маркус Йонссон призвал к ведению переговоров о прекращении боевых действий, которые «уже унесли множество жизней», а не продолжать «кормить военную промышленность» и «наводнять Украину оружием, в то время как украинские и российские солдаты продолжают тысячами гибнуть».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).