 

Бдительность побеждает митьков

25.01.2023, 18:59, Разное
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Скандал на выставке «Открытика». Публикуем то, что было убрано из экспозиции.

Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве только что закончилась выставка «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство». По недосмотру организаторов мероприятие едва не было омрачено проникнувшей на выставку картиной Дмитрия Шагина «День тельняшки», на которой носители этого атрибута Вооруженных сил РФ, в частности ВДВ, фигурировали под лозунгом «Митьки никого не хотят победить».

По требованию проявившего бдительность директора музея Е.В. Титовой «неправильная» картина была «изъята из экспозиции», а на ее уменьшенной копии на общем стенде антипатриотическая надпись была замалевана в цвет транспаранта.

Дмитрий Шагин. «День тельняшки»

Как пояснил «Новой» автор полотна Дмитрий Шагин (Митек), хотя оно было создано им к выставке в прошлом году, лозунг «Митьки никого не хотят победить» был рожден примерно 40 лет назад, в то время митьки ничего такого не имели в виду, а это «вообще про братство людей».

Отдел декорации

Источник: Новая газета


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