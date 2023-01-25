Ртом отсасывали кровь: обрезание еврея-иноагента Максима Галкина* вызвало вопросы

Старый анекдот призывает не покупать кольца кальмаров возле синагоги, поскольку это не кальмары! Лучше всего эту шутку мог бы оценить пятый муж Аллы Пугачевой – признанный иностранным агентом Максим Галкин. Но вот обрезан ли он сам? Об этом его друзья спорят до сих пор – мало кто видел пятого мужа Примадонны во всей красе.

Мать юмориста Наталия Галкина – еврейка. В Израиле она и скончалась в 2004 году. И хотя Максим ради похода к алтарю с Аллой Пугачевой в 2011 году принял православие, но еврейская кровь в нем никуда не делась. Вот поэтому вопросы об открытой или закрытой головке самого пятого мужа Примадонны время от времени возникают.

Вообще евреям обрезают крайнюю плоть полового члена на 8-й день рождения. Согласно еврейской традиции, обрезание (“Брит мила” на иврите) — это символ завета (договора) между Богом и народом Израиля. При традиционном обрезании используются лишь самые простые инструменты и лезвие, заточенное с двух стороне. Крайняя плоть отсекается этой острой бритвой по всей окружности, потом ртом или при помощи специальной трубки из члена отсасывает и выплевывается кровь, после чего весь половой орган обсыпается толстым слоем мелко истертого порошка перегнившего дерева или так называемым пульвером. По завершении этой нехитрой процедуры обрезания все провозглашают “Мазл тов!” и поздравляют родителей лишившегося крайней плоти малыша.

Интересная деталь: согласно Библии, праотец Авраам совершил обрезание в возрасте 99 лет.

*признан Минюстом иноагентом за осуществление политической деятельности.