 

Никакой выписки: Что будет с вышедшим из комы Костомаровым

25.01.2023, 18:50, Разное
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12 января олимпийский чемпион и участник “Ледникового периода” попал в больницу, его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО из-за тяжелой пневмонии. 24 января стало известно, что Роман Костомаров пришел в себя и заговорил. Однако его состояние все еще требует внимательного наблюдения врачей, и ни о какой срочной выписке речи быть не может.

Клинический психолог, бизнес-наставник для женщин Юлия Владис в беседе с “Дни.ру” предположила, как может измениться жизнь спортсмена. Станет ли попадание мужчины в реанимацию толчком для дальнейшего развития его карьеры, как получилось у певицы МакSим?

“Здесь все индивидуально, и многое зависит от мироощущения Костомарова. С психологической точки зрения возможно два варианта развития событий. Первый – Роман может пересмотреть свое отношение к работе и здоровью. Психологическая конверсия будет носить положительный характер в этом случае. Появится ценность жизни здесь и сейчас, отпадут завышенные ожидания к себе и окружающим, разовьется эмпатия. В этом случае спорт и работа могут отойти на второй план. Возможно, Роман обратится к религии, что часто бывает итогом пережитого стресса: психика ищет точку опоры. Есть даже вероятность полной смены деятельности: такое случается после пережитых экстремальных событий. Также посттравматический синдром может привести к развитию немотивированной бдительности: Роман чересчур внимательно начнет следить за здоровьем”, – рассказала Юлия Владис.

Есть и второй вариант развития жизни Романа Костомарова. Фигурист воспримет удачный исход болезни как шанс для покорения еще больших высот в спорте. Продолжит делать все то же самое, что и прежде, только быстрее/выше/сильнее. Посттравматический синдром сработает таким образом, что “запечатает” все негативные воспоминания о болезни, и Роман продолжит жить как раньше, на износ.


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