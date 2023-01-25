 

Сперма из пробирки для матери-одиночки: дочь Успенской поздравляют с беременностью

25.01.2023, 17:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вся страна следила за драмой, которая разворачивалась в семье Любови Успенской. В 2018 году ее дочурка Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда. В результате этого она сломала челюсть. Потребовалось множество пластических операций и длительное восстановление.

В 2020-м году Татьяна Плаксина уехала жить в США, чтобы дистанцироваться от матери. Но там ее жизнь сложилась скверно: девушка попала под влияние дурных людей, стала злоупотреблять запрещенными веществами. А параллельно обвиняла знаменитую мать в деспотизме.

Сегодня непутевая дочь Успенской перебесилась. Она начала карьеру художника, совместно с модельером Аникой Керимовой выпустила коллекцию одежды. А сейчас мать продюсирует дебютный диск Тани. И Плаксина уже выходит на сцену.

А только что сразу несколько телеграм-каналов сообщили сногсшибательную новость: якобы 33-летняя Татьяна Плаксина ждет ребеночка и скоро подарит внука Любови Успенской. Говорят, что забеременеть Танюше удалось при помощи ЭКО –
экстракорпорального оплодотворения. Эта вспомогательная репродуктивная технология чаще всего используемая в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно донорской спермой в пробирке, а полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Если учесть, что мужa у Пласкиной нет, но, вероятно, она решила быть матерью-одиночкой как Наталья Фриске. Официальных комментариев от Успенской и наследницы пока не было.

Напомним, сама Любовь Залмановна в молодости пережила трагедию — смерть новорожденных сыновей-близнецов и уже не надеялась испытать радость материнства, но неожиданно забеременела в 35 лет от четвертого мужа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.22 / На Каширском шоссе в Москве загорелся мусор на площади 2000 кв. метров

23.05.21 / Капуста полезна не только для фигуры. Простые маски для лица, которые идеальны летом

11.04.22 / Мнение: Германия уничтожит промышленную основу своего экономического могущества

25.11.21 / Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым обращалась к психологам

31.08.22 / Мнение: Горбачев присоединился к наступлению на Херсон

18.11.21 / Названы лучшие напитки для защиты иммунитета зимой

09.11.22 / Newsweek – БРИКС становится привлекательнее, чем западные объединения

05.06.22 / Мнение: Смысл откровений Кота Мурза

12.02.22 / Мнение: Учения в Черном море

18.08.20 / Мнение: Зачем Америке дружба евреев с арабами?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика