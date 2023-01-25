 

Фантазийная толстовка и двухцветное платье: украшаем серые будни простыми, но изысканными образами

25.01.2023, 16:08, Разное
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Зимой в женском гардеробе преобладают черные и серые оттенки: ранние сумерки, утренняя темнота и пронизывающий ветер не вызывают желания наряжаться. Но конец зимы можно провести в предвкушении первых солнечных лучей – украсьте серые будни простыми, но изысканными образами.

Добавьте красок

Кожа или ее имитация – один из трендов этого сезона. Необязательно останавливаться на черных брюках: шоколадно-коричневые брюки и твидовый жакет будут смотреться интересно и свежо. Это правило работает и с бархатом: замените привычный блеклый цвет на сочный лимонный оттенок, сочетайте такие брюки с базовым свитером.

Если вам сложно полностью отказаться от черного цвета в гардеробе – миксуйте его! Ставка на двухцветную одежду позволяет не выходить из зоны комфорта и разнообразить привычный стиль. Если вы хотите добавить красок в свои дни, то такая юбка-миди станет отличным решением. Она теплая, удобная, а цвет адаптируется ко всем оттенкам в одежде.

Сочетайте в образе два цвета: хорошо смотрится бирюзовый и желтый. Если вы не хотите выглядеть слишком ярко – избегайте рисунков и принтов. Фантазийная толстовка поможет тем, кто не может определиться, какой цвет сегодня предпочтет. Толстовку с зигзагообразным принтом можно сочетать с джинсами или вязаной юбкой-миди.

Розовый твидовый жакет и сумка в тон позволят освежить образ и не затеряться в толпе черных и серых пуховиков.

Экспериментируйте и создавайте себе настроение с помощью правильного гардероба.


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