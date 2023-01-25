Skin flooding: новая тенденция нанесения на кожу сразу двух сывороток для максимального увлажнения

Шелушение и зуд кожи — проблемы, с которыми зимой сталкивается практически каждая женщина. В холодную погоду влажность воздуха находится на очень низком уровне. Поэтому увлажнять кожу зимой следует обязательно. В противном случае можно столкнуться даже не просто с сухостью, а с ксерозом. Возникает такая проблема, при которой нарушается функционирование сальных и потовых желез, при обезвоживании кожи.

Максимальное увлажнение: новая тенденция в уходе за кожей

Чтобы избежать сухости и ксероза, косметологи рекомендуют в холодное время года использовать специальную методику максимального увлажнения кожи. Называется эта технология Skin flooding, что в переводе означает “затопление кожи”. Такая процедура включает в себя нанесение сразу нескольких слоев увлажняющих средств.

Использовать в этой технике можно средства, содержащие, к примеру, гиалуроновую кислоту, полиглутаминовую кислоту, ниацинамид. Увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты известны всем. Полиглутаминовая же кислота, состоящая из цепочек аминокислот, обладает практически такими же свойствами. Ниацинамид, в свою очередь, сужает поры, что способствует снижению потерь влаги.

Как увлажнять: используем две сыворотки

Самым простым способом увлажнить кожу по максимуму в зимнее время года является следующий. Кожу нужно:

очистить, сбрызнуть водой, нанести увлажняющую сыворотку, снова сбрызнуть, нанести сыворотку с ниацинамидом; опять сбрызнуть; нанести увлажняющий крем.

Советы по использованию увлажняющих средств

Очищать кожу при таком увлажнении нужно также увлажняющими средствам. Это может быть, к примеру, пенка для лица. Дополнительно можно использовать очищающий спрей с гидрозолем. На первом этапе рекомендуется использовать сыворотку с одной из кислот — гиалуроновой или полиглутаминовой. Увлажняющий крем на последнем этапе рекомендуется брать с самым простым составом.

В течение дня также, чтобы защитить кожу, можно наносить солнцезащитный крем с увлажняющим фактором. На ночь кожу желательно смазывать вазелином. Это средство позволит запечатать всю влагу, которая была нанесена ранее. Вместо вазелина также можно взять жирный ночной крем. Подойдет и питательная маска.

Питание

Пересушиваться зимой может, к сожалению, даже жирная кожа. Помимо максимального увлажнения с использованием двух сывороток и крема, решить проблему поможет также правильное питание.

Тем девушкам, у которых зимой кожа сохнет и шелушится, обязательно рекомендуется включать в рацион:

рыбу семейства лососевых; тыкву — содержит бета-каротин, способный защищать кожу от УФ-лучей.

Также при сухости кожи рекомендуется пить побольше воды. В день каждый человек, по мнению диетологов, должен потреблять количество жидкости около 2-4% от массы своего тела. В этом случае водный баланс в организме сохраниться, что самым благоприятным образом скажется на состоянии кожи.

Помимо сухого воздуха, негативно на кожу в зимнее время года могут влиять работающие кондиционеры, диета с пониженным содержанием жиров, вредные привычки. Определенную лепту может внести и недостаток эстрогена. В особенности заметной такая проблема становится после 45 лет.