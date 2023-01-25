Товаров из Китая тонны — и в каждом спрятаны шпионы

У британцев новый виток шпиономании. Их экспертов по безопасность вдруг осенило, что Китай может начать наблюдать за ними через холодильники и прочую домашнюю утварь с микрочипами. То бишь опасаются они, что Великобритания может оказаться под угрозой из-за умных электротехнических товаров. Дескать большая часть оных производится не где-нибудь за границей, а в Китае.

Короче, угрожает Туманному Альбиону тот самый Интернет вещей, коим так гордится весь Запад. А это ноутбуки, динамики с голосовым управлением, смарт-часы, счетчики электроэнергии, камеры дверных звонков, полицейские нательные камеры, банкоматы, автомобили… и даже джакузи.

Именно встроенные в них микрочипы занимаются сбором данных и и их передачей по сети 5G. Кому? Ну конечно же, китайскому правительству! Не даром ведь американская консалтинговая компания по безопасности призывала в своем отчете правительство Великобритании срочно начать действовать, пока не стало слишком поздно. Бывший пекинский дипломат Чарльз Партон предупреждает:

«Пора просыпаться. Свободные и открытые страны должны как можно скорее запретить модули IoT китайского производства в своих цепочках поставок».

В том отчете говорится, что три китайские компании — Quectel, Fibocom и China Mobile — занимают 54 % мирового рынка смарт-устройств. Среди его рекомендаций — аудит государственной собственности Великобритании для замены модулей. Партон пророчествует:

«Мы еще не осознали эту угрозу. Китай увидел возможность доминирования на этом рынке, а если у него это получится, он сможет собрать огромное количество данных, а также поставить в зависимость другие страны».

В этом месяце выяснилось, что британские службы безопасности разобрали министерские автомобили и обнаружили по крайней мере одно из устройств, что вызвало опасения, что Китай может отследить всех, начиная с премьер-министра. Кстати, всплеск параноидальных настроений накрывает Великобританию не впервой. Еще три года назад ее правительство пообещало удалить китайские технологии Huawei из мобильной инфраструктуры к 2027 году из-за опасений шпионажа.

Алисия Кернс, подвизающаяся в председателях комитета по иностранным делам, заявила, что меры национальной безопасности Великобритании были крайне неадекватными, когда дело доходит до промышленной стратегии. Поскольку микрочипы находятся во многих повседневных предметах, значителен риск, что кто-то сможет использовать их в качестве оружия, посетовала она:

«Они могли бы отследить кого-то и выяснить, где будет, например, премьер-министр, и это было бы очень полезной информацией для террористов. Этому есть европейские альтернативы. Я думаю, что есть ряд решений масштаба Huawei, которые мы не приняли, и нам нужно поставить национальную безопасность и стратегическую устойчивость в основу всего, что мы делаем как страна».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, ferra.ru

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