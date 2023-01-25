Скандалы: Попали под вливание

Как Джордж Сорос финансировал российские и американские СМИ

Джордж Сорос — не просто миллиардер с политическими амбициями. Как он сам когда-то сказал в интервью The New York Times, его миссия — «согнуть дугу истории в нужном направлении». Реализация такой задачи невозможна без последовательной работы с общественным мнением, а поскольку цель — весь мир, то и действовать надо в глобальном масштабе. Аналитическое агентство Media Research Center опубликовало доклад, в котором исследовались затраты Сороса и его структур на медиапродвижение.

«Известия» внимательно прочитали этот документ и выяснили подробности.

Информационная бомба

Опубликованный Media Research Center (MRC) отчет показывает, что Сорос в период с 2016 по 2020 год направил не менее $131 млн в 253 издания или отдельным журналистам. В документе упоминаются крупнейшие и самые влиятельные СМИ в США: CNN, CBS, NBC, NPR, Bloomberg и The Washington Post. Деньги распределялись посредством грантов «независимым» журналистам или изданиям (например, Project Syndicate или openDemocracy) или через присутствие тех или иных медиаперсон в наблюдательных советах различных НКО, образовательных учреждений или СМИ, в том числе Институт Пойнтера или знаменитый Аспенский институт).

Важно отметить, что такие сетевые структуры практически никогда не содержатся за счет кого-то одного и в большинстве случаев представляют собой совместные проекты. Например, уже упомянутая организация openDemocracy помимо Сороса финансируется Фондом Рокфеллера и Atlantic Philontropies Чака Фини. Кроме того, если всерьез исследовать деятельность Сороса в медиапространстве, то буквально сразу придется столкнуться, например, с такими организациями, как Национальный фонд за демократию (NED), Международный институт прессы (IPI), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), фонд Конрада Аденауэра, Oak Foundation, Ассоциация развития журналистики (JDN), Атлантический совет, 37 филиалов собственно фонда «Открытое общество» (OSF) — и, разумеется, сотни финансируемых ими СМИ по всему миру. Многие из них получают прямую поддержку Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и так далее.

Первые лица

В докладе также упоминаются первые лица либеральных американских СМИ, которые, согласно приведенным данным, на протяжении многих лет тем или иным образом получали финансирование от структур Сороса. Среди них первые лица Фарид Закария, международный обозреватель CNN Кристиан Аманпур и ведущий прайм-тайм этого телеканала Лестер Холт, главные редакторы The Washington Post, Associated Press и Reuters Салли Базби, Джули Пейс и Алессандра Галлони, а также Сезар Конде – председатель NBC Universal News Group (медиахолдинг, в состав которого входят NBC News, MSNBC и CNBC). Кроме того, финансовую поддержку члены правления Комитета защиты журналистов (CPJ). Эта организация получила от сети Сороса $2,7 млн.

Те журналисты, кому структуры Сороса оплачивали ту или иную работу, являются частью выстроенной пропагандистской системы, сказал в интервью «Известиям» политолог Юрий Светов.

— Сорос все эти годы делал то, что считал нужным. Его не смущали ни нормы этики, ни национальное законодательство. Его действия — часть общей политики американских политических элит, которая проводилась в жизнь на протяжении десятилетий. Возможно, поэтому Сорос стал символом прямолинейности этой политики, — пояснил он.

В США новость о том, что кто-то оплачивал услуги журналистов в промышленных масштабах по всему миру, была воспринята как информационная бомба. Как справедливо отметила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова, в случае, если приведенные данные подтвердятся, «вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории… Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства».

Примечательно, что на следующий день после публикации доклада The New York Post вышел с еще одной статьей, посвященной непубличной деятельности миллиардера-глобалиста. В ней сообщалось, что Сорос потратил $40 млн на помощь в избрании 75 прокуроров по всем США. Как утверждается, сделано это было с целью внедрения в правоохранительную деятельность «прогрессивной повестки». Иными словами — хаоса.

Сорос — один из наиболее активных политических инвесторов в США, отмечает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— В 2024 году в США состоятся выборы президента, и предвыборную кампанию уже можно считать начатой. Этим объясняется время появления этого расследования. Данные, которые были приведены в нем, достаточно хорошо известны, равно как и его близость к клану Клинтонов, участие в деятельности BLM и других политических акциях, — добавил он.

Дотянулись до России

В России структуры Сороса официально закрыты. Однако это не значит, что они не оказывают влияния на отечественное медиапространство. В марте прошлого года журналист Дэн Коэн опубликовал масштабное расследование, посвященное связи иностранных структур, в числе которых фигурировал фонд «Открытое общество» и ряд российских «оппозиционных» СМИ. Так, по информации RT, Ассоциация развития журналистики, одним из спонсоров которой являлся OSF, выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России $3,6 млн.

В раскрытой Коэном сети была выявлена связь между OSF и «Новой газетой», телеканалом «Дождь», «Медиазоной» (последние два включены в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и еще более чем 150 организациями. Финансируемый структурами миллиардера Oak Foundation также оказывал финансовую поддержку Meduza и The Insider (включены в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Через уже упомянутый в докладе MRC «Комитет по защите журналистов» фонд Сороса с 2019 по 2021 годы распределил 54,6 млн рублей премий среди сотрудников нескольких российских медиаструктур.

Скоро выборы

Между тем выявленная и собранная в этом документе информация представляет собой едва ли десятую часть масштаба реального влияния Сороса на общественное мнение и мировые СМИ в частности. Доклад MRC — не первая попытка осмыслить его «сотрудничество» с масс-медиа, однако на сей раз эта тема поднята по-настоящему крупными консервативными СМИ: Fox News и The New York Post. Это сделано в контексте всё более острого политического противостояния, в котором Сорос играет значительную роль как один из основных спонсоров Демократической партии. Впрочем, эта значимость, скорее всего, поможет ему избежать серьезных последствий.

Джордж Сорос едва ли понесет ответственность, считает Алексей Мартынов.

— Только двум государствам удалось купировать деятельность Сороса: Венгрии и Израилю. В США такой возможности нет. Здесь работают другие механизмы создания хаоса и капитализации его в прибыль. Огромная часть американского истэблишмента пользуется или имеет в виду использование тех или иных соросовских инструментов, — резюмировал он.

Андрей Кузмак

Оригинал материала: “Известия”