 

Мэттью Макконахи с женой показали редкий снимок дочери в день ее 13-летия

25.01.2023, 13:40, Разное
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Лауреат премии “Оскар” Мэттью Макконахи и его супруга Камила Алвес крайне редко делятся подробностями семейной жизни в социальных сетях. Впрочем, в день рождения дочери звездные родители все же не смогли удержаться. По случаю 13-летия Виды Камила опубликовала в своем блоге фотографию с празднования. На снимке Вида запечатлена вместе с давним другом семьи, актером Вуди Харрельсоном. 

Дядя Вуди Харрельсон сомневается, веганский торт или нет! – написала Алвес в посте. – Люди, как это происходит?! Время летит незаметно… И уже 13! Ты мой лучик солнца, Вида! 

Макконахи дружит с Харрельсоном уже много лет. Они вместе снимались в первом сезоне криминального хита HBO “Настоящий детектив”, вышедшего в эфир в 2014 году. 

Помимо 13-летней Виды Макконахи и его супруга воспитывают еще двоих сыновей — 14-летнего Леви и 10-летнего Ливингстона. Роман Мэттью Макконахи и Камиллы Алвес закрутился в 2006 году — будущие супруги познакомились в одном из баров Лос-Анджелеса. В 2011-м актер сделал своей избраннице предложение, и годом позже они связали себя узами бракка.

В начале ноября прошлого года Камила Алвес получила серьезную травму, о которой подробнее рассказала подписчикам в социальных сетях. 


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