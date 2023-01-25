XVI Ростех Деминский лыжный марафон пройдет с новыми видами гонок

3, 4 и 5 марта 2023 года в лыжно-биатлонном центре «Демино» пройдет XVI Международный Ростех Деминский лыжный марафон. Впервые он состоится в статусе лыжного фестиваля и включит в себя новые виды гонок.

На протяжении последнего десятилетия Деминский лыжный марафон сохраняет за собой статус самого массового в России. В этом году регистрацию уже прошли более 4,5 тысячи человек. Заявки подали представители 57 регионов России и еще пять стран – Франции, Словакии, Грузии, Беларуси, Казахстана.

– Деминский лыжный марафон растет и масштабируется. Ежегодно мы увеличиваем количество мест, и каждый раз желающих оказывается еще больше. Марафону стало тесно в двухдневном формате, поэтому мы решили продлить его и провести лыжный фестиваль с насыщенной спортивной и культурной программой. Перераспределение стартов на три дня позволит создать комфортные условия для марафонцев и болельщиков и привлечь еще больше народу к лыжному спорту, – сказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

В связи с увеличением количества дней у организаторов появилась возможность ввести дополнительные виды гонок – на 5 и 10 километров свободным стилем. Они пройдут в первый день фестиваля 3 марта. 4 марта состоится старт «золотой» 50-километровой гонки. Традиционно она станет самой массовой по количеству участников. В этом году все 2800 слотов закончились почти за полтора месяца до стартов. Чтобы обеспечить комфортный старт и прохождение трассы участниками, меняется численность и количество стартовых волн.

5 марта – день «классики». Его откроют самые юные участники беби-марафона на дистанции 1 км. Ребята постарше преодолеют два километра. Затем на их сменят взрослые в 25-километровой серебряной гонке классическим стилем.

– В этом году изменилась конфигурация марафонской трассы. Теперь она идет в обход жилых деревень. Выполнен дополнительный первый подъем, чтобы распределить потоки. Сформированная в декабре подушка позволяет содержать трассу в хорошем состоянии. В минусовые температуры продолжим подготовку. Запас снега есть, – сказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре и спорту администрации города Рыбинска.

Традиционно на старт марафона вместе с любителями выйдут звезды лыжного спорта, профессиональные марафонцы, приедут поддержать участников почетные гости – ветераны лыжного спорта. Для зрителей подготовлена культурная программа.

Ростех Деминский лыжный марафон – самый массовый лыжный марафон в России. Лидер рейтинга Russialoppet по количеству финишеров в основной гонке. В сезоне 2022 года победителями Деминского лыжного марафона на дистанции 50 км стали Александр Большунов и Наталья Непряева.

Расписание Ростех Деминского лыжного марафона:

03.03.2023 (пятница)

12:00 – Старт для участников на дистанцию 5 км, стиль свободный (FT). Масс-старт

12:20 – Старт для участников на дистанцию 10 км, стиль свободный (FT). Масс-старт.

14:00 – Церемония награждения.

04.03.2023 (суббота)

7:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (все дистанции) – кафе «Чемпион» 1 этаж.

11:00 – Старт XVI традиционного Международного Деминского лыжного марафона-2023, 50 км FT.

14:30 – Церемония награждения 50 км (абсолют и группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2).

16:00 – Церемония награждения 50 км (группы: M3, M4, M5, L3, L4).

05.03.2023 (воскресенье)

8:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров – кафе «Чемпион» 1 этаж.

10:00 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). Масс-старт. (группа B1 2019 – 2018 гг.р)

10:10 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). Масс-старт. (группа B2 2017 – 2015 гг.р)

10:30 – Старт на дистанции 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт.

11:00 – Гонка на дистанцию 25 км, стиль классический (CT).

14:30 – Церемония награждения

Администрация города Рыбинска