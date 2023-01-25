Такер Карлсон – американские корпорации планируют озолотиться на восстановлении Украины

BlackRock, J.P. Morgan, Goldman Sachs и другие компании, равно как и власти Украины, рассчитывают озолотиться на восстановлении разрушенной страны, поэтому им не выгодно стремиться к миру, заявил Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Киеву также откроются широкие возможности по отмыванию денег, чего не скрывает и сам Зеленский, подчеркнул ведущий.

Конфликт на Украине полностью разрушил её, погибли тысячи украинцев, но он по-прежнему продолжается. Почему? Потому что администрация Байдена продолжает его. Они могли навязать мирное соглашение, но не сделали этого, потому что не хотят. Почему? Зачем убивать всех этих украинцев? Зачем разрушать целую страну? Это обогащает людей. BlackRock планирует озолотиться. BlackRock теперь открыто говорит, что украинский конфликт и смерть всех этих людей — это отличная возможность превратить Украину в «маяк капитализма». Ага! В Goldman Sachs также воодушевлены: директор компании заявил, что восстановление Украины представляет «хорошие экономические стимулы для реальных доходов и инвестирования». Только представьте! Чьи же это будут деньги? Ваши, конечно — на восстановление Украины! А эти ребята хорошо заработают на этом. Понимаете, как это работает? У этих людей нет ни капли самосознания: вчера президент Украины Зеленский в ходе выступления рассказал, в каком он восторге от всех этих экономических возможностей. Давайте посмотрим.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Очевидно, что американский бизнес может стать локомотивом, который вновь будет толкать вперёд глобальный экономический рост. Нам уже удалось привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Американские бренды Starlink и Westinghouse уже стали частью украинского пути. Ваши великолепные вооружения, такие как HIMARS и Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Мы ждём системы Patriot, мы присматриваемся к танкам Abrams. Можно привести тысячи таких примеров. И все могут преуспеть в бизнесе, работая с Украиной.

О да! Вы можете сделать кучу денег на Украине! Это украинский путь — который, конечно, заключается в коррупции. Это одна из самых коррумпированных стран в мире. Если вы ищете возможность отмывать деньги — это идеальное место для вас, и, кстати, отправляйте нам больше танков! Сегодня, между прочим, было подтверждено, что наша стана отправит танки M1 Abrams Украине. Весьма очевидно, что тут происходит, яснее и быть не может.

Брэдли Девлин, репортёр The American Conservative написал про это статью, и мы рады, что он сегодня присоединяется к нам. Брэдли, спасибо, что вы с нами. Весь дискурс вокруг Украины опутан риторикой 80-летней давности: он — Черчилль, это — Дюнкерк, всевозможные избитые клише. Но никто не говорит, что там есть огромные бизнес-возможности для худших людей этого мира!



БРЭДЛИ ДЕВЛИН, репортёр: Верно, Такер. Зеленский попросту заявил вслух то, о чём обычно молчат. Он комик, артист, он не часто выходит из образа, но периодически подобные вещи просачиваются. Он сказал: «Смотрите, мы все тут будем грести деньги лопатой», ему не стыдно работать с корпорациями типа BlackRock, которые зарабатывают, вытесняя американские семьи с рынка недвижимости США. Сама BlackRock настолько же бесстыдна, её руководство счастливо зарабатывать деньги, делая жильё недоступным для американцев, и отдавать их стране в 5000 миль от нас.

Гибнут все эти украинцы, будут гибнуть и американцы — ведь они нужны для работы с танками и для их обслуживания. То есть ещё больше американцев будет гибнуть в этом конфликте, чем ранее. BlackRock, Goldman или J.P. Morgan хвастаются тем, сколько денег зарабатывают на смертях людей, — им хоть немного стыдно или нет?



БРЭДЛИ ДЕВЛИН: Нет конечно, они ведь не считают себя американцами. Им стыдно быть американцами, они считают себя гражданами мира. Обязательства перед обществом, устоями, нацией — это просто препятствия на пути к власти и богатству.

Совершенно так. И, честно говоря, это республиканцы, такие как Линдси Грэм и Майкл Маккол в палате представителей, которые делают такое возможным. Мы приглашаем их обоих на шоу, чтобы они объяснили, зачем делают это. Брэдли Девлин, спасибо вам!



БРЭДЛИ ДЕВЛИН: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 24 января 2023 года.