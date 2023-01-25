Разложите вещи по цвету и по стилю: как организовать капсульный гардероб

Последнее время появилась тенденция создавать капсульный гардероб. Дело в том, что он позволяет быстро и без ошибок создавать повседневные образы. Так что же представляет собой капсульный гардероб и как правильно его составить?

Что это такое

В капсульном гардеробе мало вещей, но, чтобы концепция работала, все они должны иметь определенные характеристики:

Это базовые предметы одежды, которые легко сочетаются друг с другом и другими вещами. Они должны подходить по размеру и фасону, в них должно быть комфортно. Так как они будут часто использоваться и должны прослужить долго, нужно выбирать предметы высокого качества и классического стиля.

Почему это работает

Желание создать капсульный гардероб вполне обосновано. Базовые предметы, которые в него входят, просты и легко комбинируются друг с другом и с другими, более сложными, вещами. Они составляют основу и позволяют надевать даже так называемую трудную одежду.

Капсульный гардероб отлично работает, так как при наличии всего нескольких базовых предметов, можно носить все свои вещи круглый год. Таким образом можно избавиться от бесполезных вещей, которые никогда не используются, и наконец носить все, что есть в шкафу.

Советы по созданию

В капсульном гардеробе мало вещей, но они должны отражать стиль и образ жизни.

1. Думать о себе. Прежде чем приступить к созданию капсульного гардероба, нужно подумать, какая одежда больше всего по душе и почему. Следует начать именно с этих предметов и посмотреть, насколько гармонично они сочетаются с остальными.

2. Сделать выбор. С точки зрения расхламления капсульный гардероб является идеальным: он позволяет понять, есть ли в шкафу вещи, которые никогда не будут использоваться. Давно известно, что если вещь не носили по крайней мере два года, то у нее больше нет шансов. Значит, пришло время расстаться с ней.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

3. Организовать гардероб. Необходимо разделите одежду: блейзеры повесить все вместе, футболки и свитера рассортировать по цвету и аккуратно сложить, джинсы повесить или сложить. Предметы одежды, которые мнутся, следует повесить, а все остальные сложить. Важно, чтобы все предметы были на виду, иначе о них можно забыть.

Что должно быть в гардеробе на каждый сезон

В капсульном гардеробе довольно мало вещей, но все они являются базовыми и никогда не выходят из моды. Не должно быть слишком ярких и трудносочетаемых цветов, вычурных фасонов и таких тканей, как бархат, кружево и так далее. Чем проще, тем лучше.

Круглый год в ходу следующие предметы:

белая рубашка; белая футболка; белые кроссовки; джинсы; кожаная сумка.

Осенью и зимой капсульная одежда должна быть классической и иметь натуральный состав:

пальто верблюжьего, синего, серого или черного цвета (выбрать тот, который лучше всего подходит к остальной части гардероба); шерстяной или кашемировый свитер базового цвета (без акрила и синтетических волокон); удобные однотонные брюки; ботильоны или сапоги.

Летний капсульный гардероб будет отличаться от зимнего. В нем есть место свежим и легким предметам, таким как:

соломенная сумка; соломенная шляпа; развевающиеся легкие платья; кожаные сандалии; легкие парусиновые брюки; джинсовые шорты.