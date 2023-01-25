 

Трусики упали в копилку между ног – Волочкова оправдалась за появление с вываленным бабьим срамом

25.01.2023, 11:55, Разное
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После 47 дня рождения Анастасии Волочковой прошло 5 дней, а людям все не дает покоя танец балерины с Никитой Джигурдой. Ведь всем показалось, что короткое платье танцовщица надела прямо на голое тело, чтобы ничего не сковывало движений и не мешало радоваться жизни.

“Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было”, – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе “12 стульев”.

“Ее могучее тело было обернуто белым платьем. Трусов под платьем не было”, – так, наверное, описали бы классики внешний вид Волочковой на дне рождения. Бабий срам радовался празднику и свободе вместе с экзальтированной хозяйкой.

Впрочем, сама Настя уверяет, что нижнее белье на ней было, но такого миниатюрного размера, что просто потерялось в ее телесах – упало в живую копилку. образно говоря. “Мои хорошие, да были на мне трусики, просто телесного цвета и надеты задом наперед, чтобы не сглазили”, – оправдывается Волочкова .

Но народ сомневается и потешается. “Ну, если трусики были, значит вареник невиданных размеров их сожрал – невидимики бежевого цвета. Либо второй вариант – они были оставлены в уборной после очередного водителя или сантехника”, – пишут люди на странице Волочковой в социальной сети.


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