 

“Здоровья у него нет”: Чахнущий за решеткой зек Ефремов оказался на грани

25.01.2023, 11:55, Разное
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Неожиданно для всех Михаил Ефремов из легендарного актера превратился в простого зека. Звезду отправили за решетку из-за убийства невинной души. В 2020-м году артист сел за руль в нетрезвом состоянии и устроил жуткую аварию, в которой погиб водитель второго автомобиля.

Конечно, пребывание в тюрьме изменило жизнь актера: ему пришлось отказаться от алкоголя и подрабатывать швеей. Благо, легенде отечественного кино разрешили участвовать в кружке корреспондентов и художественной самодеятельности, чтобы не растерять свой талант.

Несмотря на то, что дни за решеткой у Михаила Ефремова довольно насыщенные, в плане самочувствия он явно чахнет. Семья погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова накануне заявила журналистам, что “здоровья у него нет”, а значит, находиться в этих условиях звезде нелегко.

Заговорили об этом близкие покойного, отвечая на вопрос о том, как они отнесутся к замене тюремного заключения на исправительные работы – именно об этом недавно попросил актер. Как пишет телеканал “360”, родственники не против, ведь, по их словам, они добились того, чего хотели, а артист явно вынес для себя урок.

Так что, он буквально оказался на грани своей свободы. Раз уж близкие пострадавшей стороны не против, то ему вполне может улыбнуться удача. И, возможно, пошли последние дни актера за решеткой. Михаилу Ефремову остается ждать заседания по этому вопросу и, конечно, надеяться на благосклонность.


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