 

Под Санкт-Петербургом нашли останки расчленённого неандертальца

25.01.2023, 11:33, Разное
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В Саблинских пещерах, расположенных в Тосненском районе Ленинградской области, археологи обнаружили останки неандертальца.

Благодаря уникальному микроклимату – низким температуре и влажности, череп и кости прекрасно сохранились. Проведённая судебно-медицинская экспертиза установила, что возраст останков составляет порядка 42 тысяч лет.

Патологоанатомы пришли к выводу, что этот неандерталец был убит в этой же пещере, а потом его тело расчленили на 12 частей. Таким образом, этот случай можно считать первым подтверждённым убийством в истории человечества.

В ближайшее время специалисты планируют создать в пещере экспозицию, посвящённую находке. Благодаря компьютерному моделированию, будут не просто восстановлены обстоятельства первого убийства, но и в точности воссоздана атмосфера пещеры той эпохи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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