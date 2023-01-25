 

Стоимость флагманского iPhone в РФ опустилась до рекордных значений

25.01.2023, 11:05, Разное
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В нынешнем году впервые цена iPhone 14 Pros снизилась до 86 000 рублей.

У продавцов Яндекс.Маркета модель iPhone 14 Pro 128 ГБ выставлена на продажу по цене 86,8 тыс. рублей. Флагманская модель к концу 2022 года продавалась по 90 тыс. рублей. Стартовая цена в РФ на новый смартфон, который появился в сентябре 2018 года, составляла 120 тыс. рублей за PRO версию и 110 тыс. рублей за обычную.

iPhone 14 Pro оснащен 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем Super Retina XDR. Экран совместим с технологией ProMotion. Он может работать на различных частотах в диапазоне от 1 до 120 Гц. Производительность устройства обеспечивается чипсетом Apple A16 Bionic. Основная камера iPhone 14 Pro имеет сенсор с разрешением 48 мегапикселей.


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