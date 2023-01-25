Новая мода — лучше спать! – Личное мнение

С месяц уже по соцсетям пошла мода показывать себя зачем-то с утра. Вот я — без макияжа, мол. Только проснулась. Ну и куда фильтриков сверху с горочкой.



Фото: istockphoto.com

Для чего это делается? Я думаю, чтобы в очередной раз «доказать», какая я из себя неземная красотка.

Выходит, конечно, плохо.

Впрочем, наплевать на эту моду — я тут с утра встала в пробку. Посмотрела на всех других и узнала себя, какой была в прошлом — лицо помятое, будто не отдыхала ночь, а вкалывала на трёх работах.

Вы наверное считаете, что помятость, несвежая голова и лицо, боль в шее с утра — это всё, как и должно быть.

Ну, спала же — помялась. Шею потом разомну, а спину отпустит к обеду. И голова прояснится.

Нет! На самом деле, это ложное ощущение. Человек с утра должен быть полон сил, с хорошим настроением и у него не должно что-либо болеть.

И это я говорю ответственно, так как и сама думала про своё утреннее состояние ошибочно. До тех пор, пока вконец не измучилась и не попробовала — чисто от отчаяния! — нормальную подушку.

А вдруг, подумала я, и не ошиблась.

От хорошей подушки, на которой ты провела всю ночь, зависит если не всё, то очень многое.

Теперь я — эксперт подушек.

На сегодня мой фаворит — подушка с валиками Blue Sleep Memory 2.0, посмотрите, как она устроена:

Несколько недель я спала на ней, и что скажу — да, эти валики работают. Шея не изгибается, а потому с утра голова не болит. Пена Memory Foam — средней жёсткости, а потому ты и не проваливашься, но и голове мягко. Идеальная поддержка всю ночь.

Подушка Blue Sleep Memory 2.0 изготовлена из гипоаллергенных материалов. Чехол — съёмный и его можно стирать в машинке.

Что ещё? Самое для меня важное — эффект памяти. Ты лежишь на одной стороне, затем переворачиваешься, а подушка — там, где лежала! — восстанавливает быстренько свою форму. И можно снова туда переворачиваться.

Нет того эффекта, когда наполнитель провалился до простыни!

Класс подушки можно сразу оценить даже по упаковке — такой подарок оценят и скажут спасибо. Но лучше подарить её себе самой. Чтобы с утра не накладывать фильтрики!

Заказать подушку Blue Sleep Memory 2.0 можно прямо на сайте. По промокоду MIRO10 будет дополнительная скидка 10%, действует 24 часа на все товары на сайте, суммируется со скидкой на сайте (кроме акции 2=1 и комплектов) и даже рассрочкой!

Кроме подушки, обратите внимание и на другие товары для сна от Blue Sleep — матрасы, одеяла, постельное белье. Всё это отличного качества.

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