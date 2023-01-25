 

Приянка Чопра и Ник Джонас показали семейное фото из отпуска

25.01.2023, 10:50, Разное
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40-летняя Приянка Чопра поделилась с фанатами милыми семейными фотографиями с отдыха. На снимках молодая мама позирует на побережье вместе с мужем Ником Джонасом и дочерью Мальти Мари. Выходными влюбленные наслаждались в окрестностях Малибу. 

Воскресенье, – подписала снимки Приянка, добавив несколько эмодзи в виде влюбленного смайлика и белого сердца. 

Похоже, погода была переменчивой, так как на некоторых кадрах пара и малышка Мальти позируют в куртках, на других — в легких летних вещах. Похоже, показывать лицо годовалой дочки Чопра и Джонас пока не собираются, поэтому на фотографиях оно традиционно скрыто стикером в виде сердца. 

Из-за того, что звездные родители так и не показали лица малышки, некоторые из комментариев под публикацией оказались весьма негативными. Фанаты призывали пару и вовсе не выкладывать фотографии Мальти Мари, если они все еще пытаются что-то скрыть. Однако нашлись и те, кто поддержал актрису и ее решение.

Она мама, и это ее желание… Дело не в славе, а в заботе матери о своем ребенке, – написал один из пользователей в соцсетях.

Напомним, Мальти Мари появилась на свет в январе этого года благодаря суррогатной матери. Малышка родилась раньше срока и на 100 дней осталась в отделении интенсивной терапии, после чего родители смогли забрать ее домой. В апреле звезды обнародовали пол и имя, а в начале мая поделились первым снимком дочери. 

Сейчас Приянка пробует себя в бьюти-бизнесе. В начале этого года она представила свою первую коллекцию макияжа совместно с Max Factor. 


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