 

Пэрис Хилтон и Картер Реум впервые стали родителями благодаря суррогатной матери

25.01.2023, 10:50, Разное
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41-летняя Пэрис Хилтон и ее возлюбленный Картер Реум впервые стали родителями. Мальчик, имя которого пока не раскрывается, появился на свет благодаря суррогатной матери. Радостную новость Пэрис сообщила в официальном заявлении для издания People, а также в своих соцсетях. Отметим, что Хилтон неоднократно открыто заявляла, что хочет детей. 

Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создать семью, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу, – сказала звезда журналистам.

В декабре прошлого года Пэрис делилась романтическими снимками из отпуска с мужем. Тогда она даже не намекала на то, что в их семье ожидается пополнение. 

Светская львица Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум подтвердили отношения в январе 2021 года. А уже в феврале 2022-го Реум сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Свадьба Пэрис и Картера состоялась 11 ноября. 


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