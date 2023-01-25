 

После «интенсивных переговоров» с США Шольц всё-таки решился на поставку Украине танков Leopard 2

25.01.2023, 10:40, Разное
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После «интенсивных многодневных переговоров» с союзниками и главным образом США канцлер Германии Олаф Шольц всё-таки решился на поставку Украине танков Leopard 2, пишет Der Spiegel. Речь идёт о роте машин. К тому же Берлин готов дать согласие на отправку Киеву военной техники из других европейских стран. При этом в среднесрочной или долгосрочной перспективе планируется передать украинцам «леопарды» из промышленных резервов ФРГ, рассказывает немецкое издание.


AP

Решение принято: Германия поставит Украине роту танков Leopard 2, пишет Der Spiegel. Также Берлин даст разрешение на отправку Киеву машин этого типа, которые находятся в других странах. В частности, скандинавские страны и Польша заявили о готовности передать украинцам военную технику.

По информации немецкого издания, танки возьмут из запасов бундесвера, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе можно будет также организовать отправку Украине «леопардов» из промышленных резервов. Ранее в американских СМИ также появилась информация о том, что США рассматривают возможность поставки небольшого количества Abrams. Франция тоже готова отправить Киеву танки.

По-видимому, Шольц всё-таки решился на поставку после «интенсивных многодневных переговоров» с союзниками, особенно Вашингтоном. До этого канцлер ФРГ постоянно подчёркивал, что готов отправить машины только вместе с другими странами, например США. Из-за нерешительности Германии в её отношениях с американской администрацией возник разлад, что рассердило, в свою очередь, и самого Шольца. К тому же в последние дни партнёры канцлера по коалиции из партии зелёных и Свободной демократической партии усилили давление на главу ФРГ в попытке добиться от него согласия на поставку «леопардов».


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