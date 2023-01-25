«Артиллерийская коалиция» НАТО передает Украине свою военную технику и закупается у Южной Кореи новой

Страны НАТО закупают новые образцы современного артиллерийского оружия у Южной Кореи, а сами поставляют Украине старьё из своих арсеналов, пишет Forbes. Тайный союзник «артиллерийской коалиции» производит и реализует популярные у военных Североатлантического альянса гусеничные самоходные гаубицы K-9, опережающие по своим характеристикам американские установки M-109. Таким образом Польша, Норвегия и Эстония осуществляют замену своего устаревшего оружия.



AP

Страны НАТО из Восточной и Северной Европы сыграли ведущую роль в альянсе по переоснащению украинской армии новой и более совершенной военной техникой. Тайным союзником «артиллерийской коалиции» является Южная Корея, которая производит собственные самоходные гаубицы К-9 и поставляет их многим странам НАТО. Таким образом, происходит замена старого вооружения, которое, в свою очередь, отправляется на Украину. Польша, Норвегия и Эстония безвозмездно передали Киеву старые гаубицы, а вместо них приобрели K9. Дания собиралась последовать их примеру, однако вместо этого предпочла новые израильские орудия, за что была подвергнута критике, пишет Forbes.

К-9 представляет собой гусеничную самоходную гаубицу с немецкими и американскими компонентами, стреляющую 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Южнокорейское агентство оборонного развития разработало 47-тонную пушку в начале 1990-х годов и поручило производство группе местных фирм. На тот момент необходимость в разработке была острой, поскольку к 1980-м годам северокорейские гаубицы стреляли дальше, чем орудия Южной Кореи, включая местный вариант классической американской М-109. По сравнению с ней у К-9 гораздо более длинный ствол 52-го калибра, который обеспечивает большую дальность стрельбы, а превосходная автоматизация южнокорейского орудия обеспечивает скорость ведения огня до восьми выстрелов в минуту против четырёх у большинства расчётов М-109, отмечает Forbes.

Неудивительно, что К-9 стало популярным оружием, которое Южная Корея отправила в серийное производство и произвела около 1300 единиц для нужд своей армии и морской пехоты. Таким образом, стоимость одной единицы снизилась до привлекательных $3,1 млн, что почти на миллион долларов меньше, чем стоимость M-109A7. По этой причине иностранные заказчики раскупают гаубицы К-9 сразу же после того, как южнокорейские компании их выпускают. В число покупателей входит Польша, Норвегия и Эстония, которые приобрели соответственно 292, 48 и 18 единиц К-9. Первые 80 орудий в заказе Польши включают в себя множество польских компонентов и называются «крабами», указывает издание.

Сотни новых К-9 сделали излишними многие старые гаубицы М-109 и другие самоходные и буксируемые гаубицы, применение которым нашлось с началом украинского конфликта. Польша, Норвегия и Эстония начали поставлять Украине большую часть избыточного оружия. Польша передала 22 ещё советских артиллерийских установки 2С1, а также 18 старых «крабов». Варшава также продала Киеву дополнительно 54 «краба» польского производства. Норвегия передала 23 лишних М-109. Эстония оказалась самой щедрой среди своих коллег по военному блоку. Крохотное прибалтийское государство передало все 60 своих буксируемых гаубиц Д-30 и FH-70, что составляет более 1% от ВВП страны, указывает Forbes.

Дания передаcт Украине все 19 своих колёсных самоходных гаубиц Cesar французского производства. На замену «цезарям» Копенгаген заказал израильские колёсные орудия Atmos. По мнению аналитика Ханса Тино Хансена, Дании стоило бы последовать примеру Польши, Норвегии и Эстонии и закупить гусеничные гаубицы, такие как К-9, поскольку они лучше подходят для передвижения по пересечённой местности, чем колёсные шасси. Пока неясно, намерено ли правительство Дании пересмотреть своё решение в пользу южнокорейской военной техники, однако известно, что указанное трио пожертвует Украине почти 200 единиц старых артиллерийских орудий, резюмирует Forbes.