“Голодаю в Испании и тоскую по России”: перечеркнувший прошлое Панин признался в страшном просчете

Перебравшийся за

границу актер Алексей Панин продолжает шокировать россиян. Имя артиста и прежде

прославилось за счет скандалов, романов, слухов, а теперь и вовсе — держится на

актуальной повестке и воспоминаниях. Теперь мужчина подался в, так называемые,

общественные деятели, а потому превратил свои социальные сети в место встречи с

оппонентами.

Так, в своем микроблоге

Алексей Панин регулярно критикует свою родину. Перечеркнувший прошлое артист

целиком осуждает страну, и уверяет, что думал так всегда. А на днях звезда

“Жмурок” и вовсе признался в страшном просчете.

По словам

Алексея, российские СМИ только и хотят выставить его в нелучшем свете. Якобы

все, что пишут про него — неправда, а его жизни давно похожа на мед. Вот только

журналисты, по мнению актера, просчитались и не ушли его скорое возвращение на

большие экраны.

“Каждый день пропагандистская пресса пишет о том, что я

голодаю в Испании и тоскую по России. Нет! Это все ложь! Не голодаю и не

тоскую. У нас всё прекрасно! Дышим морским воздухом и снимаем кино.

Сегодня первый съёмочный день нового фильма Романа

Качанова. Впереди грандиозные планы…”, — поделился с поклонниками Алексей Панин.