 

“Голодаю в Испании и тоскую по России”: перечеркнувший прошлое Панин признался в страшном просчете

25.01.2023, 10:32, Разное
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Перебравшийся за
границу актер Алексей Панин продолжает шокировать россиян. Имя артиста и прежде
прославилось за счет скандалов, романов, слухов, а теперь и вовсе — держится на
актуальной повестке и воспоминаниях. Теперь мужчина подался в, так называемые,
общественные деятели, а потому превратил свои социальные сети в место встречи с
оппонентами.

Так, в своем микроблоге
Алексей Панин регулярно критикует свою родину. Перечеркнувший прошлое артист
целиком осуждает страну, и уверяет, что думал так всегда. А на днях звезда
“Жмурок” и вовсе признался в страшном просчете.

По словам
Алексея, российские СМИ только и хотят выставить его в нелучшем свете. Якобы
все, что пишут про него — неправда, а его жизни давно похожа на мед. Вот только
журналисты, по мнению актера, просчитались и не ушли его скорое возвращение на
большие экраны.

“Каждый день пропагандистская пресса пишет о том, что я
голодаю в Испании и тоскую по России. Нет! Это все ложь! Не голодаю и не
тоскую. У нас всё прекрасно! Дышим морским воздухом и снимаем кино.
Сегодня первый съёмочный день нового фильма Романа
Качанова. Впереди грандиозные планы…”, — поделился с поклонниками Алексей Панин.


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