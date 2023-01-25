Корабль ВМФ США с танками для Украины исчез в Бермудском треугольнике

Источник газеты The New York Times в Пентагоне сообщил, что транспортное судно Военно-морского флота США «Роберт Джефферсон» бесследно исчезло в Саргассовом море.

На борту находилось оружие и техника, предназначенные для Украины – более 100 танков Abrams M1, 5 установок HIMARS и 20 бронеавтомобилей Roshel Senator.

– Корабль вышел из порта Эверглейдс, штат Флорида, 24 января. Через 12 часов связь с командой была потеряна, а судно исчезло с радаров. Скорее всего, «Робер Джефферсон» потерян, как и вся техника на нём, – сообщил источник газеты.

По информации американских СМИ, поисковая операция началась сразу же после сообщения об исчезновении судна. Но никаких следов корабля спасателям обнаружить не удалось.

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– Мы искренне сожалеем о произошедшем, особенно близким членам экипажа, Но лично я убеждён, что это Божья кара – лидерам США нужно подумать, ведь их грехи могут довести страну до краха, – рассказал член Президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников в эфире телеканал Правда-ТВ.

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