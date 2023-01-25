 

Корабль ВМФ США с танками для Украины исчез в Бермудском треугольнике

25.01.2023, 9:33, Разное
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Источник газеты The New York Times в Пентагоне сообщил, что транспортное судно Военно-морского флота США «Роберт Джефферсон» бесследно исчезло в Саргассовом море.

На борту находилось оружие и техника, предназначенные для Украины – более 100 танков Abrams M1, 5 установок HIMARS и 20 бронеавтомобилей Roshel Senator.

Война в Украине– Корабль вышел из порта Эверглейдс, штат Флорида, 24 января. Через 12 часов связь с командой была потеряна, а судно исчезло с радаров. Скорее всего, «Робер Джефферсон» потерян, как и вся техника на нём, – сообщил источник газеты.

По информации американских СМИ, поисковая операция началась сразу же после сообщения об исчезновении судна. Но никаких следов корабля спасателям обнаружить не удалось.

Несмотря на напряжённые отношения между Москвой и Вашингтоном, российские политики уже выразили соболезнования родственникам американских моряков

– Мы искренне сожалеем о произошедшем, особенно близким членам экипажа, Но лично я убеждён, что это Божья кара – лидерам США нужно подумать, ведь их грехи могут довести страну до краха, – рассказал член Президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников в эфире телеканал Правда-ТВ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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