 

Канада выплатит коренным народам миллиардную компенсацию за «культурный геноцид»

25.01.2023, 9:16, Разное
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Власти Канады согласились выплатить 2,8 миллиардов канадских долларов представителям коренных народов страны в качестве компенсации за «утрату языка, культуры и наследия», связанную с обучением в школах-интернатах, куда в прошлом принудительно забирали детей индейцев, пишет Der Spiegel. По официальным данным, от побоев, недоедания и болезней в школах-интернатах погибло не менее 4 тыс. детей. По мнению представителей коренных народов, Канаде «потребовалось слишком много времени, чтобы признать геноцид».


AP

«Большие деньги за ещё большие страдания»: власти Канады согласились выплатить миллиардную компенсацию 325 представителям коренных народов страны. В Министерстве по делам короны и коренных народов Канады заявили, что с помощью суммы в размере 2,8 миллиардов канадских долларов государство обязуется возместить «коллективный ущерб и утрату языка, культуры и наследия», связанную с обучением в так называемых резидентских школах, куда принудительно забирали детей индейцев, пишет Der Spiegel.

«Канаде потребовалось слишком много времени, чтобы признать свою историю, признать геноцид, который она совершила, и признать коллективный ущерб, нанесённый нашим народам системой школ-интернатов», — прокомментировал решение один из представителей коренных народов Гарри Фещук. Однако, по его словам, достигнутое соглашение является «первым шагом в правильном направлении».

В период с 1881 по 1996 годы власти Канады принудительно отправили в резидентские школы около 150 тыс. детей коренных народов. Многие из этих школ находились в ведении католической церкви. Дети были разлучены со своими семьями и отрезаны от своего языка и культуры. Многие из них подвергались избиениям и сексуальному насилию.

По официальным данным, от побоев, недоедания и болезней в резидентских школах погибло не менее 4 тыс. детей. По некоторым оценкам, это число превышает 6 тыс. В 2015 году Канадская комиссия по установлению истины и примирению признала систему школ-интернатов «культурным геноцидом».

Обнаружение массовых захоронений с останками 1300 детей индейцев возле бывших резидентских школ в 2021 году вызвало шок по всей Канаде. Представители коренных народов обвиняют интернаты, которые предопределили судьбу многих поколений, в нынешних социальных проблемах: алкоголизме, домашнем насилии и росте числа самоубийств среди коренных жителей.

В Министерстве по делам короны и коренных народов Канады заявили, что решение о назначении рекордной компенсации направлено на «возрождение образования, культуры и языка» коренных народов Западной Канады и на помощь в «процессе исцеления и воссоединения» со своим наследием.

«Все выжившие заслуживают справедливости и возмещения ущерба», — заявил министр по делам короны и коренных народов Канады Марк Миллер. Как именно будут потрачены уже согласованные 2,8 миллиардов канадских долларов, должен определить федеральный суд Канады 27 февраля, передаёт Der Spiegel.


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